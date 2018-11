Schaufenster des Weltkinos

Schlicht „Weltkino“ steht auf den Plakaten, mit denen das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg auf sich aufmerksam macht. Nicht anders ist es auf dem breit verteilten Programmheft zu lesen. Wer diese pure Charakteristik als Hinweis auf eine Konzentration nimmt, liegt durchaus richtig: Sonderreihen und -veranstaltungen oder auch Preisverleihungen außer denjenigen zum Festivalfinale gibt es in diesem Jahr nicht.

Festival-Direktor Michael Kötz und sein Team setzen gewissermaßen auf den Markenkern der traditionsreichen Festspiele, die in 67. Auflage von 15. bis 25. November über die Bühne gehen. Also gibt es erneut neue Filme junger internationaler Filmemacher aus aller Welt zu sehen, in den Hauptreihen „Wettbewerb“ („Competition“) und „Entdeckungen“ – und dabei ist vielleicht auch wieder ein Talent, das später noch viel von sich reden machen wird.

Denn das war schon häufiger der Fall auf diesem Festival: Jim Jarmusch, Lars von Trier und manch anderer heute berühmte Filmemacher hat sich hier erstmals auf internationalem Parkett präsentieren können, in der Regel mit seinem ersten Langfilm. Das werden sich sicher wieder zahlreiche Kinofreunde der Region nicht entgehen lassen. Die Veranstalter rechnen mit einer Besucherzahl im Durchschnitt der vergangenen Jahre, wo jeweils etwa 55 000 Kartenverkäufe und also Besucher verbucht werden konnten.

Drei deutsche Beiträge

Insgesamt 55 Produktion werden nach Veranstalterangaben in den zentralen Spielstätten – im Mannheimer Stadthaus N 1 sowie dem Atlantis-Kino, in Heidelberg erstmals auf einem Festivalgelände auf dem Messplatz – zu sehen sein. In der zweiten Hauptreihe der „Entdeckungen“ („International Discoveries“) laufen diesmal auch drei deutsche Beiträge, darunter der Film „Goliath 96“ von Regisseur Marcus Richardt, in dem unter anderen Karin Riemann mitwirkt.

Die prominente Darstellerin hat auch ihren Besuch für die beiden Vorführungen am Sonntag, 18. November – um 16 Uhr in Heidelberg und um 20 Uhr im Mannheimer Stadthaus N 1 –, zugesagt. Laut Auskunft des Festivals wird sie auch an dem Filmgespräch teilnehmen, das im Anschluss an die Vorführungen stattfindet. Denn auch das wird hier so sein wie gewohnt: Nach den Vorstellungen geben Mitwirkende der Produktionen – Regisseure, Schauspieler oder auch Produzenten – bereitwillig Auskunft über ihre Arbeit, im Gespräch mit den professionellen Moderatoren, wobei auch Fragen des Publikums berücksichtigt werden.

Ebenfalls wie gewohnt: Eine Extrareihe mit Kinderfilmen ergänzt das Programm, damit auch schon der Nachwuchs ein Gespür für qualitätvolles Kino ausprägen kann. Dem Autorenkino fühlt sich das Festival verpflichtet, Filmen also mit persönlicher Note, bei denen der Filmemacher nicht nur Regie führt, sondern sich eben als Autor – als Urheber des ganzen Produkts versteht, wozu zählt, dass er oft auch das Drehbuch schreibt – nach einer Idee, die ebenfalls von ihm stammt.

Eigenes Bild machen

Gibt es Trends im jungen internationalen Kino? Michael Kötz, der mit seinem Team das Programm aus 800 eingereichten Filmen bestückt hat, sieht einen – politisch seien die Filme überwiegend, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Davon kann sich jetzt jeder wieder ein eigenes Bild machen – elf Tage lang ab diesem Donnerstag in Mannheim und Heidelberg. tog

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018