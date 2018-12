Schauspielerinnen im Iran

Marziyeh Rezaei in einer Filmszene. © Weltkino Filmverleih GmbH/dpa

Der iranische Filmemacher Jafar Panahi arbeitet unter deutlich erschwerten Bedingungen. Da er sich in seinem Werk kritisch mit den gesellschaftlichen Verhältnissen seiner Heimat auseinandersetzt, wurde der Künstler bereits inhaftiert und mit Berufsverbot belegt. Panahis letzter Film „Taxi Teheran“ gelangte unter abenteuerlichen Bedingungen auf die 65. Berlinale und räumte dort den Goldenen Bären ab.

Der Meister selbst nahm für den Film hinter dem Steuer eines Taxis Platz und filmte seine denkbar unterschiedlichen Fahrgäste. Auch die neue Arbeit zeigt ihren Schöpfer wieder in der Rolle des Fahrers. Und diesmal steuert Panahi durch den ländlichen Raum eines landschaftlich reizvollen Staates.

Die renommierte Schauspielerin Behnaz Jafari spielt sich im Film selbst. Sie hat die Videobotschaft einer jungen Frau erhalten und ist zutiefst besorgt. Das Mädchen hat sich in einer Höhle selbst gefilmt. Es spricht verzweifelt über seine große Leidenschaft für die Schauspielerei und die Tatsache, dass ihre Familie sie niemals eine solche Laufbahn einschlagen lassen wird.

Das Ende der Nachricht ist tragisch, aber die Empfängerin zweifelt an der Authentizität des Geschehens. Trotzdem lässt sie sich von Jafar Panahi in das entlegene Dorf der Absenderin chauffieren. Unterwegs erfährt das Duo Gastfreundschaft, erlebt aber auch bizarre Szenen. Am Ziel der Reise suchen die beiden die Familie des Mädchens auf, das tatsächlich seit einigen Tagen vermisst wird. Deshalb droht der ganze Clan nun sein Ansehen im Dorf zu verlieren.

Der Film „Drei Gesichter“ lässt den Zuschauer tiefer in die Lebenswelt der Iraner eintauchen, als es jede eigene Stippvisite im Land möglich machen würde. Dabei kommt der Streifen keineswegs bierernst daher, er verblüfft durch einen erfrischenden Humor. Das Ende der Geschichte ist frei für Interpretationen. Nicht nur deshalb wird man dieses Kinoerlebnis gedanklich lange nicht abhaken können.

