Schein und Sein, mit dem iPhone gedreht

Der längst verkündete Rückzug vom Filmgeschäft muss weiter warten. Vergangenes Jahr meldete sich Steven Soderbergh mit der flotten Gaunerkomödie „Logan Lucky“ zurück und legt nun mit „Unsane – Ausgeliefert“ nach, laut seinem Macher ein „Genrefilm, der in der Realität verankert ist. Alles was passiert, ist durchaus denkbar und möglich“. Eine Frau steht im Zentrum, wie schon beim Oscar-Gewinner „Erin Brockovich“ oder dem Actioner „Haywire“. Seiner These, dass weibliche Protagonisten jede Story spannender machen und mit mehr Tiefe versehen, ist er treu geblieben.

Hier wird man Zeuge, wie Sawyer Valentini (Claire Foy) sich ihren Ängsten stellt und fest daran glaubt, dass sie nicht den Verstand verloren hat – obwohl ihr Umfeld ihr vermitteln will, dass sie nicht bei Sinnen ist. Ein Stalker hat sich auf die Fersen der selbstbewussten jungen Frau geheftet. Um diesem Albtraum zu entfliehen, ist sie von Boston nach Pennsylvania übersiedelt. Dort entschließt sie sich zu einer Therapie am Highland Creek Behavioral Center.

Peiniger als Pfleger?

Die erste Sitzung mit Ashley Brighterhouse (Aimée Mullins) verläuft recht zufriedenstellend – bis sie feststellt, dass sie mit ihrer Unterschrift einem 24-stündigen Aufenthalt in der entlegenen Nervenheilanstalt zugestimmt hat. Und es kommt noch schlimmer: Im Pfleger George Shaw (Joshua Leonard) meint sie, ihren ehemaligen Peiniger David Strine zu erkennen... An den Klassikern der Gattung, etwa Samuel Fullers „Shock-Korridor“ oder „Einer flog über das Kuckucksnest“, orientiert sich der Regisseur. „Schnell und schmutzig“ hat er – wie häufig unter dem Pseudonym Peter Andrews auch als sein eigener Kameramann – auf einem iPhone 7 Plus gedreht. Die hochaufgelösten, teils klaren, dann wieder bewusst unscharfen und düsteren Bilder tragen maßgeblich zur beklemmenden Atmosphäre bei.