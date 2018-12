Schreckliches Geheimnis im Laptop

Immer wieder entstehen auch neue Film-Genres – respektive Sub-Genres. Zu den erst unlängst entstandenen Filmtypen gehört der sogenannte Desktop-Film. Das sind Kinowerke, deren Handlung sich gänzlich oder fast ausschließlich auf einem Computer- oder anderen Bildschirm (etwa dem eines Smartphones oder Tablet-Computers) abspielt.

Zu den aktuellsten Werken dieses neuen Genres gehört etwa der bereits im September 2018 angelaufene Kinofilm „Searching“ (Regie: Aneesh Chaganty). Im Sommer vor drei Jahren erreichte dann „Unknown User“ die deutschen Kinos. Ein Film, der von einer Schülerin berichtet, die nach einem Alkohol-Absturz von anderen Jugendlichen gnadenlos in den Suizid getrieben wird.

Nach dem ziemlich großen Erfolg des Horror-Thrillers kommt nun eine Fortsetzung in die Kinos. Auch der neue Film erzählt seine gesamte Geschichte als Found-Footage-Horror in Echtzeit auf einem Computermonitor. Es geht um den 20 Jahre alten Matias, der in einem Café auf einen verwaisten Laptop stößt und diesen mit zu sich nach Hause nimmt. Schnell allerdings muss Matias feststellen, dass das Gerät ein schreckliches Geheimnis birgt.

Regie geführt hat der Amerikaner Stephen Susco, der hiermit sein Debüt vorgelegt hat. „Unknown User: Dark Web“ (der Originaltitel lautet „Unfriended: Dark Web“) – wie der Vorgänger ebenfalls produziert von Timur Bekmambetow – soll mit einem geschätzten Budget von nur rund einer Millionen US-Dollar ausgestattet gewesen sein.

