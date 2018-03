Schüler gegen die Staatsmacht

Anzeige

Bei einem Kinobesuch in West-Berlin im Jahr 1956 – auf dem Spielplan steht der wegen seiner Nacktszenen die Gemüter erregende Film „Liane, das Mädchen aus dem Urwald“ – sehen Theo (Leonard Scheicher) und Kurt (Tom Gramenz) in der Wochenschau dramatische Bilder vom Volksaufstand in Budapest. Zurück in Stalinstadt, heute Eisenhüttenstadt, entsteht spontan die Idee, im Unterricht eine solidarische Schweigeminute für die Opfer der friedlichen Revolte abzuhalten. Doch die Aktion zieht weitere Kreise als erwartet.

Während Rektor Schwarz (Florian Lukas) versucht, das Ganze als Jugendstreich abzutun, geraten die Schüler der 12. Klasse in die politischen Mühlen der noch jungen DDR. Volksbildungsminister Lange (Burghart Klaußner) verurteilt die Tat als konterrevolutionären Akt und verlangt innerhalb einer Woche die Nennung des Rädelsführers. Erfolglos. Die Klassengemeinschaft hält zusammen. Eine schwerwiegende Entscheidung…

„Das schweigende Klassenzimmer“ führt zurück in die Zeiten des Kalten Krieges und basiert auf den persönlichen Erlebnissen und der gleichnamigen Buchvorlage von Dietrich Garstka – einem der insgesamt 19 ehemaligen Jungen und Mädchen, die mit einer einfachen menschlichen Geste den Staatsapparat gegen sich aufbrachten. Des brisanten Stoffes hat sich Regisseur und Drehbuchautor Lars Kraume angenommen, der sich – wie schon in seinem mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichneten Politthriller „Der Staat gegen Fritz Bauer“ – mit der Entwicklung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzt.