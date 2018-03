Schweigen ist Gold

Anzeige

Ein wenig zu spät läuft dieses Werk an – die Olympischen Spiele in Pyeongchang sind vorbei. Für große Aufregung sorgten dort, nicht zuletzt wetterbedingt, schwere Stürze der Freestyler. Die Heldin hier ist eine Ausnahmekönnerin in dieser Disziplin. Eine potenzielle Olympiateilnehmerin, die Nummer drei im US-Skiteam. Es geht ausschließlich darum zu gewinnen, bekommt sie vom ehrgeizigen Vater, Psychologe und Professor an der Colorado State University, zu hören. Seit ihrer Kindheit treibt er die Tochter an, zwingt sie unerbittlich zum Training. Doch der Traum von einer Goldmedaille platzt jäh, ein Tannenzweig öffnet ihre Skischuh-Bindung. Sie landet im Krankenhaus, muss operiert werden. Mit dem Sport ist’s vorbei.

Zu viele Worte

Jessica Chastain – Hollywoods angesagter Rotschopf Als Exzentrikerin, geplagte Gattin oder blasse Normalfrau ist die rothaarige Jessica Chastain in Hollywood erste Wahl. Als Jungstar wurde sie am Theater gefeiert , inzwischen ist sie im Kino ein Star. In sieben Spielfilmen war sie 2011/12 zu sehen.

Der Beginn der Geschichte der Molly Bloom. Atemlos aus dem Off erzählt, im Retrostil körnig bebildert. Die angesagte Jessica Chastain spielt sie, aus ihrer Sicht wird erzählt, kaum eine Szene, in der sie nicht zu sehen ist. Der renommierte Drehbuchautor Aaron Sorkin, 2011 für sein adaptiertes Skript zu „The Social Network“ mit einem Oscar ausgezeichnet, gibt sein Regiedebüt – nach dem autobiografischen Buch seiner Heldin: „Molly’s Game“. Sein Impetus liegt auf Worten, 140 Minuten lang prasseln diese auf den Zuschauer ein, kommentieren, relativieren, erklären. Das kennt man aus Martin Scorseses „Casino“. Und zu diesem Klassiker gibt es durchaus Parallelen. Denn Ms. Bloom macht im Glücksspielgeschäft Karriere. Steil, schnell. Ein paar Hundert Dollar hat sie sich als Babysitterin zusammengespart. Nur weg vom Papa (Kevin Costner) will sie. Nach Los Angeles siedelt sie über. Kommt dort als Sekretärin beim schmierigen Dean Keith (Jeremy Strong) unter, der illegale Pokerrunden organisiert.

Schnell lernt sie das Geschäft. Flush, Full House, Small Blind, Big Blind… Dazu die Begriffe, mit denen die Spieler kategorisiert werden. „Fische“ sind solche, die das Pokern nicht beherrschen, „Wale“ diejenigen, die selbst höchste Verluste nonchalant wegstecken. Als Zuschauer muss man sich in dieser Welt nicht auskennen, um sich dennoch unterhalten zu fühlen. Es geht nämlich vielmehr um Mollys Person, ihre Wertewelt. Schnell emanzipiert sie sich von Keith, der sie über den Tisch zu ziehen versucht. Sie wirbt seine Zocker ab.