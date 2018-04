„Sie war zuletzt heimatlos“

Die Schauspielerin Marie Bäumer als Romy Schneider in dem Schwarz-Weiß-Film „3 Tage in Quibéron“. © Peter Hartwig/Rohfilm Factory

Mit Romy Schneider wurde Marie Bäumer seit Beginn ihrer Laufbahn als Schauspielerin verglichen. Anfangs wegen optischer Ähnlichkeiten, später kam hinzu, dass sie sich wie Schneider einen Lebensmittelpunkt in Frankreich suchte und in die Provence zog. Nun hat sich Bäumer, nach Jahren des Weigerns, darauf eingelassen, in „3 Tage in Quiberon“ Romy Schneider zu spielen.

Frau Bäumer,

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4293 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.04.2018