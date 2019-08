Slum-Film triumphiert in Locarno

Regisseur und Hauptdarstellerin: Pedro Costa und Vitalina Varela. © dpa

Die Jury des 72. Internationalen Filmfestivals in Locarno hat mit allen Auszeichnungen klar für ein künstlerisch anspruchsvolles Kino votiert. Den Hauptpreis, den Goldenen Leoparden, hat, wie vielfach erwartet, der Spielfilm „Vitalina Varela“ des portugiesischen Regisseurs Pedro Costa gewonnen.

Er malt in seinem bildgewaltigen Epos das Porträt einer Frau von den Kapverdischen Inseln in einem Slum in Lissabon. Die Jury, in der auch die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach mitgearbeitet hat, hat durchweg künstlerische Originalität, gepaart mit einem wachen Blick auf die Realität, belohnt. Entsprechend wurden auch die Preise für das beste Schauspiel vergeben. Geehrt wurden die von den Kapverden stammende Vitalina Varela, die sich in dem nach ihr benannten Siegerfilm selbst spielt, und der Brasilianer Regis Myrupu als indigener Hafenarbeiter zwischen Ausgrenzung und Anpassung in der brasilianisch-französisch-deutschen Koproduktion „A Febre“ („Fieber“). Großer Kunstwille prägt auch „Les enfants d’Isadora“ („Die Kinder von Isadora“). Der Franzose Damien Manivel erhielt dafür den Preis für die beste Regie. Der Spezialpreis der Jury ging an „Pa-go“ („Die Höhe der Welle“) aus Südkorea.

„Das freiwillige Jahr“ geht leer aus

Deutschland kann sich – neben dem Erfolg der Koproduktion „A Febre“ („Fieber“) – über den Hauptpreis im Wettbewerb der Sektion „Pardi di domani“ (Leoparden von morgen) freuen, der den kurzen und mittellangen Filmen vorbehalten ist. Die türkisch-deutsche Koproduktion „Siyah Günes“ („Schwarze Sonne“) bekam als bester Film einen „Pardino d’oro“ (Kleinen Goldenen Leopard). Viele hatten erwartet, dass der kluge Thriller „7500“ des deutschen Regisseurs Patrick Vollrath den begehrten Publikumspreis gewinnt. Doch der Publikumspreis ging unerwartet an „Camille“ von Boris Lojkine (Frankreich).

Der viel beklatschte deutsche Spielfilm „Das freiwillige Jahr“ vom Regie-Duo Ulrich Köhler und Henner Winkler ging leer aus.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.08.2019