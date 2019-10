Spannendes Märchendrama über Liebe und Hass

Stress vor der Hochzeit: Wenn sich die Eltern eines Brautpaares zum ersten Mal treffen, kann das ziemlich anstrengend werden, denn nicht immer sind sich die Familien sympathisch. Warum sollte es im Märchen anders sein? Vor allem, wenn die Braut Aurora ist, die Patentochter der dunklen Fee Maleficent, und nichts weniger auf dem Spiel steht, als die Herrschaft über das magische Reich der Moore.

Zum zweiten Mal schlüpft Hollywood-Star Angelina Jolie in die Rolle der gefürchteten Zauberin, die in Wahrheit sehrverletzlich ist. Doch mit Freundlichkeit kommt sie nicht weiter. In „Maleficent – Mächte der Finsternis“ sind böse, magische Kräfte am Werk, die nicht nur das Glück von Aurora und ihrem Prinzen, sondern das ganze Reich der Elfen, Feen und Kobolde zu vernichten drohen.

Der erste Teil „Maleficent – Die dunkle Fee“ von 2014 war angelehnt an das Märchen „Dornröschen“. Der Film erzählte, wie die böse Fee so rachsüchtig wurde. Auch die Fortsetzung ist kein rosa Glitzer-Traum für kleine Mädchen. Aurora ist inzwischen die Königin der Moore. Wenn sie Prinz Philip heiratet, vereint sich ihr Land mit dem Königreich Ulstead. Die Feen des Moores misstrauen dem Frieden, haben die Menschen ihnen doch viel geschadet. Doch Aurora zuliebe stimmen sie der Ehe zu, mit schlimmen Folgen.

Viele aktuelle Bezüge

Regisseur Joachim Rönning hat ein spannendes Märchen für Jugendliche und Erwachsene geschaffen, mit aktuellen Bezügen. Denn die Auseinandersetzung zwischen der Königsfamilie und den Feen wird zum Kampf zwischen Zivilisation und Natur. Zu viele Versprechen haben die Menschen gebrochen und mit ihrer Profitgier die Feen zurückgedrängt, ihren Lebensraum immer stärker beschnitten. Viele magische Wesen sind deshalb in den Untergrund geflohen, und so manche sinnen auf Rache, Ökokrieger, die nur auf eine Gelegenheit warten, den rücksichtslosen Menschen den Krieg zu erklären. Maleficent entdeckt in dieser verschwiegenen Welt, woher sie kommt. Und sie findet Gleichgesinnte.

Jolie lässt sich mit Inbrunst auf diese Figur ein, die von widersprüchlichen Gefühlen gebeutelt wird: Wut und Schmerz, Hass und Liebe. Halt gibt ihr Feenkrieger Conall (Chiwetel Ejifor). Auch wenn er im Untergrund lebt, glaubt er fest an eine Versöhnung zwischen beiden Welten.

