Stadtmusikanten als Schnüffelnasen

Die Regisseure Christoph und Wolfgang Lauenstein wagen sich in ihrem animierten Werk „Die sagenhaften Vier“ an eine neue Sicht auf eine legendäre Erzählung: die der Bremer Stadtmusikanten. Auch bei den Protagonisten dieser deutsch-belgischen Koproduktion handelt es sich um einen Esel, einen Hund, eine Katze und einen Hahn.

Marnie (gesprochen von Alexandra Neldel) führt ein zufriedenes Leben als Hauskatze. Sie träumt allerdings von einem Dasein als Spionin – und ist dafür bereit, ihr ruhiges Leben an den Nagel zu hängen. Als sich Einbrüche in der Nachbarschaft häufen, gerät Marnie in einen echten Kriminalfall. Dabei trifft sie allerhand tierische Freunde – wie den Hund Elvis (Axel Prahl) oder den neurotischen Hahn Eggbert (Santiago Ziesmer). Von der Deutschen Film- und Medienbewertung gab es für den Film das „Prädikat besonders wertvoll“. dpa

