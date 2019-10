Starkes Frauenteam

2007 war Susanne Biers „Nach der Hochzeit“ in der Kategorie „bester fremdsprachiger Film“ für einen Oscar nominiert – final geschlagen von Florian Henckel von Donnersmarcks „Das Leben der Anderen“. Dennoch markierte die Produktion für die Regisseurin und Drehbuchautorin den endgültigen Durchbruch, heute ist die Dänin eine international gefragte Künstlerin, siehe ihre Netflix-Produktion „Bird Box – Schließe deine Augen“ mit Sandra Bullock und John Malkovich oder die hoch gelobte Amazon-Serie „The Night Manager“.

Von einem Mann, gespielt von Mads Mikkelsen, erzählte sie, der im Zuge einer Spendenreise unerwartet mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Ein gesellschaftspolitisch brisanter Stoff, der aufs Arthouse-Publikum zielte und sich hierzulande im Kino achtbar schlug. An ein Remake hat sich nun Bart Freundlich gewagt, der sich 1997 in seinem Spielfilmdebüt „The Myth of Fingerprints“ mit einem „Familiengeheimnis“ – so auch der deutsche Titel – auseinandersetzte. Um ein solches geht es nun auch im Kern von „After the Wedding“, dessen Skript er nach dem Originaldrehbuch von Anders Thomas Jensen geschrieben hat.

Weibliche Perspektive

Der entscheidende Unterschied zur Vorlage liegt in der Tatsache, dass der Filmemacher die (Geschlechter-)Rollen vertauscht hat und seine Geschichte aus weiblicher Perspektive erzählt. Eine der beiden Hauptrollen spielt seine Ehefrau Julianne Moore. Als Theresa lebt sie in New York als erfolgreiche Medienunternehmerin ein Leben in Luxus. Ganz anders Isabel (Michelle Williams), die als Entwicklungshelferin in Kalkutta ein Waisenhaus leitet, das aus Geldnot kurz vor der Schließung steht. Da stellt Theresa eine Millionenspende in Aussicht. Einzige Bedingung: Isabel muss in die US-Metropole reisen, um sich persönlich vorzustellen.

Widerwillig tritt sie die Reise an, nur ungern lässt sie die von ihr betreuten Kinder zurück – und platzt in die Hochzeitsvorbereitungen von Theresas 21-jähriger Tochter Grace (Abby Quinn). Doch damit nicht genug. Denn auf dem rauschenden Fest trifft Isabel auf Oscar (Billy Crudup), seines Zeichens Künstler und einst ihre große Liebe. Die gemeinsame Tochter haben sie zu Studententagen aus wirtschaftlichen Erwägungen zur Adoption freigegeben. Die Beziehung ist darüber zerbrochen, Isabel daraufhin nach Indien gereist. Während Oscar in Theresa eine neue Liebe fand – und mit ihr auch eine gute Mutter für seinen Nachwuchs.

Geheime Strippenzieherin

Arg konstruiert wirkt der Plot, zu viele Zufälle lassen die Geschehnisse (zunächst) recht unglaubwürdig erscheinen. Bis man begreift, dass Theresa im Hintergrund die Fäden zieht und einen triftigen Grund für ihr Handeln besitzt. Kennt man das Original, wird einem so manche Überraschung genommen, aber auch ohne Vorkenntnisse erkennt man schnell, worauf die Handlung hinausläuft. Was nicht weiter schlimm ist, geht es doch eher ums Aufeinanderprallen verschiedener (Werte-)Welten und die Varianten von Muttersein. Überzeugend agieren die Protagonistinnen, Williams („Manchester by the Sea“) und Moore („Gloria: Das Leben wartet nicht“).

Vor allem letztere glänzt als taffe, vielfach begabte Karrierefrau, die Hummer fürs Bankett bestellt und zugleich ein Herz für die Armen besitzt. Der moralische Aspekt, die unterschiedlichen Motivationen, die die Heldinnen treiben, werden insgesamt etwas verkürzt dargestellt beziehungsweise nur angerissen. Postkartengleich, fast kitschig – gerade auf dem Subkontinent – fallen die Bilder von Julio Macat („Wedding Planner – verliebt, verlobt, verplant“) aus, gewohnt eingängig und minimalistisch ist der Score von Mychael Danna („Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“).

Das Fazit: eine durchaus ehrenwerte und solide Neuverfilmung des Stoffes, eher jedoch gepflegte Gutmenschenunterhaltung als drängendes Drama.

