Strippenzieher hinter Bush

Fünf Kriege, so sagt der Journalist Bob Woodward am Ende des Dokumentarfilms „Watergate“, jüngst zu sehen auf der Berlinale, habe Präsident Richard Nixon geführt. Den ersten gegen die Anti-Vietnamkriegs-Bewegung, den zweiten gegen die Medien, den dritten gegen die Demokraten, den vierten gegen die Justiz und den fünften gegen die Geschichte. Starke Worte, dennoch auf den Punkt. Ob der Watergate-Affäre sah er sich schließlich gezwungen, von seinem Amt zurückzutreten.

„Schlimmer geht’s nimmer“, denkt man sich nach Ansicht von Charles Fergusons vierstündiger Lektion, Untertitel: „Oder wie wir lernten, einen außer Kontrolle geratenen Präsidenten zu stoppen“. Da hat man aber „Vice – Der zweite Mann“ von Oscar-Preisträger Adam McKay („The Big Short“) noch nicht gesehen, außer Konkurrenz im 69. Berliner Wettbewerb gezeigt und wohl der spektakulärste Film des Festivals – und das nicht nur, weil „Dark Knight“ Christian Bale zur Freude seiner kreischenden Fans über den Roten Teppich schritt.

Er spielt in diesem für acht Academy Awards nominiertem Drama den wohl mächtigsten Vizepräsidenten aller Zeiten: Dick Cheney, geboren 1941 in Lincoln, Nebraska. Sein Gesicht verschwindet hinter dem Make-up, zwanzig Kilo hat er für die Rolle zugenommen. Perfekt füllt er den Part des Mannes aus, der eine sagenhafte Karriere als Bürokrat und Strippenzieher hingelegt hat, zunächst im Beraterstab Nixons, später dann an der Seite von George W. Bush. Unter ihm wurde er zu einem der einflussreichsten Politiker der Welt und wusste seine Macht zu nutzen: Cheneys Entscheidungen prägen das Land bis heute, besonders sein außenpolitisches Wirken ist unter Donald Trump noch deutlich zu spüren.

Herumtreiber gewinnt an Einfluss

Dabei hat zunächst nichts auf einen steilen Aufstieg hingedeutet. 1963 setzt die Handlung nach dem vorzüglichen Drehbuch des Regisseurs ein. Betrunken schlingert er mit seinem Auto über die nächtlichen Straßen Wyomings. Immer wieder landet er im Gefängnis, verliert sein Stipendium in Yale, jobbt unter anderem als Stromleitungsverleger. Bis seiner Gattin – hinter jedem erfolgreichen Mann steht bekanntlich eine starke Frau – der Kragen platzt: „Entweder du hältst dich gerade oder ich bin weg!“ Ein Blick in die Augen von Amy Adams („American Hustle“), die Lynne Cheney mit dem nötigen Furor versieht, genügt, um zu wissen, dass sie das durchaus ernst meint. Dick reißt sich am Riemen, bald ist er in Washington D.C.

Seine Lehrjahre absolviert er beim späteren Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, genannt „Rummy“. Steve Carrell gibt ihn derb, nonstop fluchend. Cheney hört hin, sieht genau zu. Versichert sich: „Woran glauben wir?“. Verdutzt schaut „Rummy“, später sein willfähriger Erfüllungsgehilfe, ihn an. Lacht prustend los: „Der ist gut …“ Dann nimmt die Geschichte Fahrt auf: Bomben fallen auf Bagdad, in Guantanamo wird munter gefoltert, im Abspann steht zu lesen, dass der Irakkrieg 500 000 zivile Opfer gefordert hat. Präsident George W. Bush (Sam Rockwell) sitzt an seinem Schreibtisch im Weißen Haus, die Cowboy-Stiefel auf dem Schreibtisch. Er ist nicht mehr als eine Marionette Cheneys, der im Hintergrund alle Macht an sich reißt und seinem Boss einflüstert: „Sie sind der Präsident. Sie sollten ihre Macht nicht teilen. Nicht mit der UNO. Mit niemandem!“

Zwischen Komödie und Tragödie

Zwischen Komödie und Tragödie changiert das Werk, das gleichermaßen bissig wie intelligent unterhält. Mittendrin überrascht der Filmemacher sogar mit einem Pseudo-Happy-End. Viel Fakt und die notwendige filmische Fiktion werden gekonnt miteinander vermischt. Ein Durchschnittsamerikaner, der final ein böses Ende erleidet, führt als Erzähler durch die Handlung, im Ehebett werden Shakespeare-Dialoge ausgetauscht, philosophisch wird’s bei der Herztransplantation Cheneys. Eine wüste Politfarce, ein überbordendes biografisches Drama, bei dem einem das Lachen im Hals steckenbleibt. Eine außergewöhnliche, hoch aktuelle Produktion, die die amerikanische Wertewelt messerscharf seziert vom von Bale großartig geführten Ensemble lässig getragen wird.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019