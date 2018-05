Stürmische Höhen, stürmische Zeiten

Anzeige

David gegen Goliath, eine Geschichte über (weibliche) Selbstbestimmung, Selbstfindung und Emanzipation, angesiedelt vor pittoresker „Stürmische Höhen“-Kulisse. Ziehende Wolken, sattgrüne Wiesen und Wälder, Fischerboote, die im Hafen dümpeln, rothaarige Kinder, die fröhlich lachend zur Schule hopsen, neugierige Nachbarinnen, die hinter vorgehaltener Hand tuscheln...

Doch die Idylle trügt. Unter der Oberfläche brodelt es, gehässige Gerüchte kursieren, Intrigen werden gesponnen. Aus dem Off wird die Story im Rückblick aufgerollt. Zu verraten, wer sie erzählt, würde die finale Volte vorwegnehmen. Nur so viel: Hart an der Kitschgrenze ist diese Auflösung, aber das ist wohl der Vorlage geschuldet.

Gewohnt präzise zeichnet die Filmemacherin nach eigenem Skript die Charaktere. Mortimer, Clarkson und Nighy sind ideal besetzt, füllen ihre Parts nuanciert mit Leben, „very british“, treffend, spitz sind die Dialoge. Eine wichtige Rolle fällt der kleinen Honor Kneafsey als Lockenkopf Christine zu, die – um für ihre Familie ein paar Shilling dazuzuverdienen – in „The Bookshop“, so der Originaltitel, aushilft und versucht, sich in die Erwachsenenwelt hineinzufinden.

Viel Sorgfalt und Liebe hat man auf die Retro-Ausstattung und Kostüme gelegt, nostalgisch gefärbt sind Licht und Bilder (Kamera: Jean-Claude Larrieu), kammermusikalisch hält Alfonso de Vilallonga den Soundtrack. Kluge Unterhaltung ist das – und im Subtext durchaus auch als Kampfansage gegen den Onlinebuchhandel von Amazon und Co. zu lesen.

