Süßer Vogel Jugend?

Zwei Golden Globes, fünf Oscar-Nominierungen, zig weitere Auszeichnungen – Independent-Kino in Best- und Reinform: „Lady Bird“ von Greta Gerwig, Jahrgang 1983, die sich als Schauspielerin seit Mitte der 2000er-Jahre in den sogenannten „Mumblecore“-Produktionen – knappe Budgets, improvisierte Dialoge, reale Drehorte statt gebauter Sets –einen Namen machte.

Eine außergewöhnliche Leistung gelang ihr zuletzt als „Jackie: Die First Lady“, dem etwas anderen Biopic von Pablo Larraín; mit „Greenberg“ wurde sie 2010 an der Seite von Ben Stiller einem breiteren Publikum bekannt, der endgültige Durchbruch gelang ihr als „Frances Ha“, beide Filme inszenierte Noah Baumbach, mit dem sie seit 2011 liiert ist.

Das Innenleben ihrer Figuren scheint Gerwig immer besonders zu interessieren, ob vor oder hinter der Kamera wie nun bei ihrer zweiten Regiearbeit nach „Nights and Weekends“, die 2008 in Zusammenarbeit mit Joe Swanberg entstand. „Lady Bird“ will ihre 17-jährige Heldin Christine McPherson (Saoirse Ronan) genannt werden. Sie hat ihren eigenen Kopf, will raus aus ihrem muffigen Provinznest, ihrer strengen Mutter, der Krankenschwester Marion (Laurie Metcalf) entfliehen. New York mit seinen vielfältigen Möglichkeiten lockt sie. Mit Intellektuellen, Künstlern will sie verkehren, Problem nur, dass ihre Noten für ein Stipendium an einer der teuren Ostküsten-Universitäten nicht reichen...