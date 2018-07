Superheld mit Hausarrest

Anzeige

Als der Ameisenmann vor drei Jahren erstmals über die Kinoleinwände krabbelte, war das wie eine Erfrischungs-Kur fürs Superhelden-Genre. „Ant-Man“, basierend auf einer 1962 in einem Heft des amerikanischen Marvel-Verlags aufgetauchten Comicfigur, war lustig, frech, selbstironisch und zudem beseelt von einer fast kindlichen Freude an Größenunterschieden. Gegenstände wurden geschrumpft und vergrößert, mal war der Ameisenmann riesig, mal tatsächlich nicht größer als ein Insekt.

Er nahm sich weniger ernst als viele der großen Superhelden vom Schlage eines Batman. „Ant-Man“ machte einfach Spaß und war mit einem weltweiten Einspiel von 519 Millionen Dollar auch ein großer Erfolg. Jetzt kommt eine Fortsetzung in die Kinos. Erneut inszeniert von Peyton Reed, erneut mit Paul Rudd in der Hauptrolle. Und auch Michael Douglas ist wieder dabei.

Zwei Jahre hat Scott Lang alias Ant-Man aufgebrummt bekommen: zwei Jahre Hausarrest wegen seines Einsatzes in Deutschland an der Seite eines Teils des Superhelden-Teams Avengers (siehe: „The First Avenger: Civil War“). Die häusliche Ruhe aber, die ist schnell perdu, als Lang von der Vergangenheit eingeholt wird. Sein Mentor Hank Pym (Douglas) schickt Lang auf eine Mission, bei der es um nicht weniger geht als Pyms große Liebe, seine einst in der sogenannten Quanten-Ebene verschollene Frau Janet.