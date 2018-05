Tanz auf dem Vulkan

Anzeige

Den Film gab’s schon. Mehrfach. Einmal, in der wohl berühmtesten Variante, hieß er „Raid on Entebbe“, auf Deutsch „... die keine Gnade kennen“, 1976 inszeniert von Irvin Kershner, der mit „Das Imperium schlägt zurück“, das bis dato immer noch beste „Star Wars“-Abenteuer verantwortet hat. In den 70ern setzte man in Hollywood bevorzugt auf Katastrophenfilme und wucherte mit (Alt-)Stars, um dem Fernsehen Paroli zu bieten. Helden, die ihr Ding durchziehen, waren – wie inzwischen wieder – gefragt, solche wie Charles Bronson, der Leinwandphänotyp des Mannes, der Rot sieht. Als Chef eines israelischen Spezialkommandos machte er Jagd auf den Terroristen Wilfried Böse, gespielt von Horst Buchholz.

Brühl folgt Buchholz

Letzteren Part hat nun Daniel Brühl übernommen, der international bestens Fuß fasst, siehe „The First Avenger: Civil War“ oder seine aktuelle Hauptrolle des (Kriminal-)Psychologe in der Netflix-Serie „Die Einkreisung“. Zusammen mit Brigitte Kuhlmann (Rosamunde Pike) – beide Gründungsmitglieder der bundesdeutschen Revolutionären Zellen – und zwei Angehörigen der PFLP (Volksfront zur Befreiung Palästinas) kidnappt er am 27. Juni 1976 bei einer Zwischenlandung in Athen ein Flugzeug der Air France, unterwegs von Tel Aviv nach Paris, und leitet es in die ehemalige Hauptstadt Ugandas um. Die Forderung: Die Freilassung von 53 weltweit inhaftierten Kombattanten und Sympathisanten der Roten Armee Fraktion (RAF).

Der Auftakt zu „7 Tage in Entebbe“, der die historischen Ereignisse auf Basis neuer Recherchen – Drehbuch: Gregory Burke („’71: Hinter feindlichen Linien“) – minutiös nachzeichnet, in einer Version, die sich besonders für den unterschiedlichen Umgang mit den Geiseln verschiedener Konfessionen interessiert. 102 waren es letztendlich insgesamt, die im heruntergekommenen Flughafengebäude festgehalten wurden.