Tarantinos Verbeugung vor Hollywood

Mit den für ihn typischen Gewaltexzessen und epischen Dialogen hält sich Tarantino in seinem neunten Spielfilm „Once Upon a Time ... in Hollywood“ dezent zurück. Erst am Ende des fast dreistündigen Films geht es mit Flammenwerfern und extremer Brutalität gewohnt zur Sache.

Dennoch ist das große Finale voller Überraschungen – und ganz anders, als es die Geschichte von 1969 vorgibt. Mit „Once Upon a Time... in Hollywood“ geht Tarantino auf Zeitreise nach Los Angeles in die Ära der Hippie-Bewegung mit Sex und Drogen, wilden Partys in der Playboy-Mansion und einer der berüchtigsten Mordserien der Filmmetropole: Der 1963 geborene Regisseur war gerade sechs Jahre alt, als die Schauspielerin Sharon Tate und sechs weitere Menschen im August 1969 von jungen Anhängern Charles Mansons brutal ermordet wurden.

Die eigentlichen Stars seines Films sind zwei fiktive Figuren. Leonardo DiCaprio spielt Rick Dalton, einen abgehalfterten Schauspieler. Cliff Booth (Brad Pitt) ist sein Stuntman und mehr noch seine rechte Hand. Beide schauen sich gerne alte Filme und TV-Serien an, in denen sie selbst zu sehen sind. Dabei fließen Alkohol und auch Tränen. Es ist Tarantinos Hommage an die Traumfabrik und die Werte einer Männer-Freundschaft. In die Villa nebenan sind Polanski (Rafal Zawierucha) und Tate (Margot Robbie, Bild) eingezogen. Mit weißen Stiefeln, Mini und blonder Mähne gelingt Robbie die verblüffende Verwandlung in die 60er-Jahre-Ikone. In einer sensationellen Szene in einem Kino schmilzt sie förmlich dahin, als sie sich selbst auf der Leinwand beobachtet. Tarantino schwelgt in vielen solcher stillen, fast intimen Momente. Bis zum Countdown für das brutale Ende lässt er sich genüsslich Zeit. dpa (Bild: Sony Pictures)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.08.2019