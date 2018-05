Tatsachen über eine Legende

Anzeige

Die „Star Wars“-Saga ist nach den verfilmten Marvel-Abenteuern die erfolgreichste Filmreihe der gesamten Kino-Geschichte. Dazu ein paar weitere Fakten:

– Der neue Film „Solo: The Star Wars Story“ startet in den Kinos auf den Tag genau 41 Jahre, nachdem der erste Teil „Krieg der Sterne“ 1977 auf die US-Leinwände kam.

– Auch wenn es zuletzt eher zum Weihnachtsgeschäft im Dezember war, ging früher traditionell im Mai ein neuer „Star Wars“-Film an den Start. Ganz nach dem doppelt gedeuteten „May“ („möge“ oder „Mai“) im Motto: „May The Force Be With You“ („Möge die Macht mit dir sein“).