Terroristen an Bord

Der Filmtitel ist zumindest problematisch. Was soll man sich unter der Zahlenkombination „7500“ vorstellen? Wohl nur Insidern ist bekannt, dass die vier Ziffern in der internationalen Luftfahrt als Notfallcode für eine Flugzeugentführung stehen. Da wäre es ob einer breiteren Auswertung vielleicht klüger gewesen, einen griffigeren Namen für das Werk zu finden. Andererseits hat man seitens des Verleihs scheinbar so viel Vertrauen ins Produkt, dass man zur Bezeichnung steht. Ob mit Recht wird sich an den Zuschauerzahlen weisen.

Formal sehr konsequent

Ein mutiges Unterfangen ist diese deutsch-österreichische Koproduktion allemal, ein Mix aus Drama und (Polit-)Thriller, der nicht zuletzt durch seine formale Konsequenz besticht. Unscharfe, monochrome Bilder von Sicherheitskameras eines Airports flimmern zunächst über die Leinwand. Orientalisch aussehende Männer kommen ins Blickfeld, gemeinsam verschwinden sie in einem Waschraum. Was sie im Schilde führen, ist nicht ersichtlich.

Die nächste Szene führt an Bord eines Airbus A319. Kapitän Michael Lutzmann (Carlo Klitzinger) und Kopilot Tobias Ellis (Joseph Gordon-Levitt) bereiten ihren Flug nach Paris vor. Routiniert, konzentriert erledigen die beiden ihren Job. Profis bei der Arbeit. Funksprüche mit dem Tower werden ausgetauscht. Auf verspätete Passagiere wird gewartet. Darüber diskutiert, ob ein Gepäckstück noch ausgeladen werden soll oder an Bord bleiben darf. Fliegeralltag. Wie auch der Start, der reibungslos klappt. Doch dann dringen zwei Männer in die Flugzeugkanzel ein. Beim darauffolgenden Handgemenge wird Lutzmann schwer verletzt, Ellis muss ans Steuer. Die Geiselnehmer stellen Forderungen, drohen, einen Passagier nach dem anderen zu töten, wenn ihren Anweisungen nicht nachgekommen wird.

Die weltweiten Terroranschläge kommen einem sofort in den Sinn. Als klassischen Genrefilm bereitet Patrick Vollrath – Absolvent der Filmakademie Wien, gefördert von Michael Haneke, 2016 für seinen Kurzfilm „Alles wird gut“ für einen Oscar nominiert – seinen Kinoerstling auf. Schauplatz ist (fast) ausschließlich das Cockpit, die Geschehnisse im Rückraum der Maschine sind nur zu erahnen. Auf dem Überwachungsmonitor ist lediglich zu beobachten, was vor dem zugezogenen Vorhang passiert, hinter dem die Sitzreihen beginnen. Ein eleganter Kniff, der durch markerschütternde Schreie verstärkt wird. Der wahre Horror spielt sich bekanntlich immer im Kopf ab.

Handfeste Action kommt nur punktuell zum Tragen, das Augenmerk liegt auf der psychologischen Auseinandersetzung zwischen dem nervösen, tief verunsicherten 18-jährigen Hijacker Vedat (Omid Memar) und dem umsichtigen Ellis, der in einem moralischen Dilemma steckt. Wie viele Menschen darf er opfern, will er laut Vorschriften das Flugzeug nicht aufgeben und möglichst viele Leben zu retten. Erschwert wird seine Entscheidung durch die Tatsache, dass seine Freundin, Flugbegleiterin Gökce (Aylin Tezel), mit der er ein Kind hat, sich in der Gewalt der Extremisten befindet. Und die schrecken vor nichts zurück.

Ein – auch in allen flugtechnischen Belangen – penibel umgesetztes Kammerspiel des Grauens, getragen vom überzeugend agierenden Gordon-Levitt („Looper“). Aus dem klaustrophobischen Horrorszenario scheint es keinen Ausweg zu geben. Stetig zieht der Regisseur die Spannungsschraube an, lässt den Jet außer Kontrolle geraten – bis ein Absturz droht.

Kalt, mit unerbittlicher Logik spult er die Story, zu der er gemeinsam mit Senad Halilbai das Drehbuch geschrieben hat, ab. Klug dabei seine Entscheidung, auf Musik zu verzichten und das wechselhafte Dröhnen der Turbinen als dramatischen Effekt zu nutzen. Nervenkitzel pur, handwerklich makellos gehandhabt.

Donnerstag, 19.12.2019