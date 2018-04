Tödliche Stille

Anzeige

Hart im Gegensatz dazu steht die pastorale Idylle, in der dieser clevere Horror angesiedelt ist. Wogende Maisfelder, saftig grüne Wiesen und Wälder, eine ansehnliche, gepflegte Farm mit einem hoch aufragenden Silo, das als Aussichtsplattform dient. Das Heim erweist sich als Burg – wie heißt es im Englischen: „My Home is my Castle“. Eine Alarmanlage, Überwachungskameras. Am Holzboden hat man markiert, wohin die Fußsohlen zwecks Geräuschvermeidung gesetzt werden müssen, rote Lichterketten signalisieren, wenn Gefahr droht…

Fesselndes Thriller-Kino

Viel Wert haben die eingespielten „Nightlight“-Drehbuchautoren Bryan Woods und Scott Beck sowie Krasinski („Promised Land“) auf Details gelegt, sich primär auf ihre vier Protagonisten konzentriert. Geschickt ziehen sie die Spannungsschraube an, fast ohne Worte kommt ihr etwas anderer (Stumm-)Film aus, den Marco Beltrami („Tödliches Kommando – The Hurt Locker“) mit einem pointiert eingesetzten (Grusel-)Soundtrack versehen hat.

Besonders an den Nerven zerrt jene Szene, in der die schwangere Mama – gewohnt souverän verkörpert von Blunt („Girl on the Train“) – im Haus von einem Monster gejagt wird. Ihre Wehen haben inzwischen eingesetzt, zu allem Überfluss ist sie zudem barfuß auf einen rostigen Nagel getreten. Genre pur. Kleine Logiklücken inklusive. Mit erschreckenden, computergenerierten Ungeheuern, die an HR Gigers stilgebende „Aliens“ erinnern. Michael Bays Erfolgsfirma Platinum Dunes, die auch die Erfolgsreihen „The Purge“ und „Ouija“ verantwortete, zeichnet für die Produktion verantwortlich, fesselndes, besonders für einschlägige Fans vorhersehbares Thriller-Kino bekommt man geboten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.04.2018