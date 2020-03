Üppig bebilderte Reise ins pralle Leben

S. Tambrea (r) und J. Niewöhner in einer Szene. © Sony Pictures/dpa

Es kommt nicht oft vor, dass sich Oscar-Gewinner mit neuem Filmstoff bei Nobel-Preisträgern bedienen. David Lean, bereits 1962 für „Lawrence von Arabien“ ausgezeichnet, nahm sich drei Jahre später mit grandiosem Erfolg „Dr. Schiwago“ von Boris Pasternak vor. Schwerer tat sich Jonathan Demme nach seinem Oscar-gekrönten „Schweigen der Lämmer“ 1998 mit Toni Morrisons „Menschenkind“. Mit Hesses „Narziss und Goldmund“ hat Ruzowitzky nach seinem Oscar-Erfolg „Die Fälscher“ (2007) nun deutschsprachige Erzählkunst eines Nobel-Klassikers verfilmt.

Kloster-Streber Narziss (Sabin Tambrea) bekommt eher widerwillig den Neuankömmling Goldmund (Jannis Niewöhner) unter seine Fittiche. Von Beginn an stehen die beiden Protagonisten für die Gegensätze von nach innen gekehrter Askese und offensiver Suche nach den schönen Dingen. Ungeachtet dieses Widerspruchs entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen den so unterschiedlichen Charakteren. Doch mehr und mehr realisiert Narziss, dass Goldmund ausbrechen muss aus den kargen Klostermauern. Hinaus in die Welt!

Den Weg Goldmunds durch romantische Wälder und verdreckte Dörfer nutzt Ruzowitzky zu einer üppig bebilderten Reise über die Höhen des Lebens – ebenso wie durch dessen Abgründe. Zwischen spontanem Sex und tiefer Verehrung, One-Night-Stands und aufrichtiger Liebe lässt Ruzowitzky seine Filmversion des Goldmund reifen. Nebenbei werden noch einschlägige Klischees eines nicht näher definierten Mittelalters zwischen Marktplatz und Kreuzzügen, Landidylle und Pestverheerung bedient.

An den weitgehend schon bei Hesse angelegten Stationen wird Goldmund den eigenartigsten Menschen begegnen. Ruzowitzky lässt dabei den jeweils dort Agierenden wie Uwe Ochsenknecht, Sunnyi Melles, Emilia Schüle, Henriette Confurius oder Kida Khodr Ramadan viel Raum, den Rollen mitunter auch sehr schräge Noten zu geben. Was bei Hesse nicht zu finden ist, baut Ruzowitzky dann zu einem dramatischen Finale aus.

