Und wieder mal ein Exorzismus

Das Böse lauert in der Kiste. Ein aus einer hölzernen Schatztruhe befreiter Dibbuk stürzt in dem US-Horrorfilm "Possession - Das Dunkle in Dir" eine Familie ins Unglück. Der Exorzismus-Schocker des dänischen Regisseurs Ole Bornedal ("Nachtwache") kletterte in den amerikanischen Kinocharts gleich am Start-Wochenende auf Platz eins. Dabei erzählt der Gruselstreifen sehr konventionell und

...