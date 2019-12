Unkonventioneller Ermittler

„Okay. Passt auf. Mit mir stimmt was nicht. Das ist das erste, was man wissen muss. Ich zucke und schreie viel. (...) Aber in meinem Kopf ist es noch vermurkster. Vor allem Wörter und Geräusche. Ich muss so lange mit ihnen spielen, bis sie sich richtig anhören...“ Lionel Essrog (Edward Norton), Erzähler von „Motherless Brooklyn“, leidet am Tourette-Syndrom. Nicht unbedingt ideal für seinen Job

...