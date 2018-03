Verdammt in alle Ewigkeit

Anzeige

An Carl Zuckmayers „Der Hauptmann von Köpenick“ (1931) fühlt man sich erinnert. Vom Schicksal des Schusters Wilhelm Voigt erzählt er, der beim Versuch, sich nach seiner Haft wieder in die wilhelminische Gesellschaft einzugliedern, von den Mühlen der Bürokratie fast zerrieben wird. Zur Komödie gerät der Klassiker durch den Handstreich des Helden, sich eine Uniform überzuziehen. Befehlsgewalt erhält er so, lässt das Rathaus besetzen und sich die Kasse aushändigen. Ein Schelmenstück, unvergessen dank der Verfilmung Helmut Käutners mit Publikumsliebling Heinz Rühmann.

Nun eine ähnliche Geschichte, nach wahren Begebenheiten, anders im Ton: „Der Hauptmann“. Im Zentrum steht der Gefreite Willi Herold, der als „Henker vom Emsland“ bekannt wurde. Er hetzt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs durch den Wald. In letzter Sekunde gelingt es dem Fahnenflüchtigen, den Verfolgern zu entkommen. Am Straßenrand findet er ein Militärfahrzeug. Darin liegt die Uniform eines Offiziers, die er sich anzieht. Ein weiterer Soldat stößt zu ihm. Da dieser seine Einheit verloren hat, bittet er, sich dem „Offizier“ anschließen zu dürfen. Andere folgen. Mitte April 1945 kommt die „Sondereinheit Herold“ im Emslandlager an.

Der Müll türmt sich. Überall lungern erschöpfte, ausgemergelte Gestalten herum. Das Kommando hat der misstrauische SA-Führer Schütte (Bernd Hölscher), der annimmt, dass Herold Deserteure vor ein Kriegsgericht stellen soll. Aber wer darf ihm das gestatten? Dr. Thiel, Sonderbeauftragter des Justizministeriums? Der Wärter Hansen (Waldemar Kobus)? Herold reißt die Macht an sich. Genießt sie. Auf seinen Befehl hin werden 30 Männer mit der Flak niedergemäht. Später lässt er vier Häftlinge aneinanderbinden, fordert sie zur Flucht auf – um sie dabei erschießen zu lassen...