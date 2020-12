Vier Preise für einen „Rausch“

Gleich zweifach war der diesjährige Mannheimer Schillerpreis-Träger Christian Petzold mit seinem neuen Film „Undine“ für einen Europäischen Filmpreis nominiert. Für eine Auszeichnung immerhin hat es dann am Samstagabend in Berlin gereicht. Gleichsam die Wasserfrau Undine selbst, Paula Beer, die in Petzolds erneut atmosphärischem, hintergründigen Spielfilm die Haupt- und Titelfigur spielt, wurde als beste Schauspielerin geehrt.

Der große Gewinner der infolge der Umstände recht glanzlosen Preisvergabe per Internet-Stream war indes der dänische Filmemacher Thomas Vinterberg. Seine Tragikomödie „Der Rausch“, die bald auch in den deutschen Kinos gezeigt werden soll, gewann vier Auszeichnungen – in allen Kategorien, für die sie nominiert worden war. Die Geschichte erzählt von vier Männern, welche Möglichkeiten des Alkohols testen, nachdem ein Wissenschaftler gezeigt haben will, dass nur mit erhöhtem Alkoholgehalt im Blut Bestleistungen möglich sind. „Der Rausch“ wurde unter anderem zum besten Film gewählt, wie die Europäische Filmakademie am Samstagabend in Berlin bekanntgab.

Mads Mikkelsen geehrt

In Vinterbergs Film spielt Mads Mikkelsen einen Lehrer, der seinem Leben entkommen will. Mikkelsen wurde als bester Darsteller geehrt, außerdem erhielt die Produktion Preise für die Regie und das Drehbuch. Filmemacher Wim Wenders, der Präsident der Akademie, sprach bei der Verleihung von einem großen Film über Männer, Alkohol und die Lust aufs Leben. Der Film sei unglaublich differenziert und wild. Er sei eine Ode an die Möglichkeit, das Beste aus dem Leben zu machen oder es zu versauen.

Vinterberg sagte, der Film sei in der schwersten Zeit seines Lebens entstanden. Seine Tochter sei gestorben, während er daran gearbeitet habe. „Sie hat dieses Projekt geliebt“, sagte der 51-Jährige. Sie habe darin vorkommen sollen, der Film sei an ihrer Schule gedreht worden. Nach ihrem Tod sei das einzig Sinnvolle gewesen, ihn fertig zu drehen und für sie zu machen. Vinterberg nutzte die Dankesrede auch, um den Wert der Filmförderung und des europäischen Kinos zu betonen. Der Regisseur ist seit gut zwei Jahrzehnten eine fest Kinogröße, er debütierte auf dem Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg und wurde mit dem Spielfilm „Das Fest“ bekannt. Er gilt neben Lars von Trier als bekanntester Regisseur seines Landes; beide machten anfangs als Hauptvertreter der Dogma-Bewegung von sich reden, die unverfälschte Filme realisieren wollte.

Paula Beer hatte zunächst Probleme mit der Übertragung, als ihr Name als Preisträgerin genannt wurde. Die Technik habe nicht mitgemacht und sie habe nichts gehört, sagte sie später der Deutschen Presse-Agentur. Aber dann freute sie sich natürlich sehr.

Es sei noch immer wahnsinnig unreal, so etwas nur über Zoom per Computer mitzubekommen, sagte die 25-jährige, im deutschen Gegenwartsfilm derzeit sehr gefragte Schauspielerin nach der Verleihung. Trotz allem sei es wahnsinnig schön. Beer hatte für „Undine“ schon den Silbernen Bären der Berlinale gewonnen. Sie saß am Samstagabend unter anderem auch mit Regisseur Petzold zusammen – und ließ wissen, sie hätten sich alle auf das Coronavirus testen lassen, damit sich niemand anstecken könne.

Paula Beer hatte auch in Petzolds vorherigem Spielfilm „Transit“ (nach dem Roman von Anna Seghers) die weibliche Hauptrolle gespielt, ebenfalls an der Seite von Franz Rogowski, der in „Undine“ einen Taucher und Geliebten der Hauptfigur spielt. Fast sieht es aus, als ob sie bei Petzold die Rolle einnehmen würde, die dessen ehemalige Stammhauptdarstellerin Nina Hoss lange spielte. Nina Hoss war übrigens dieses Jahr ebenfalls als beste Schauspielerin Europas nominiert – für ihre Rolle in der Schweizer Produktion „Schwesterlein“.

Kandidaten für Hauptkategorie

Der Europäische Filmpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die mehr als 3800 Mitglieder der Filmakademie stimmen über viele Preisträger ab, ähnlich wie bei den Oscars in den USA, denen die europäische Veranstaltung Konkurrenz machen möchte. Im vergangenen Jahr war der Historienfilm „The Favourite“ von Yorgos Lanthimos als bester europäischer Film ausgezeichnet worden.

Zu den diesjährigen Preisträgern zählt auch die deutsche Produktion „Berlin Alexanderplatz“ von Regisseur Burhan Qurbani, die, wie bereits berichtet, für die besondere Musik geehrt wurde. Qurbanis Film war ebenso wie „Undine“ auch als „bester Film“ nominiert. (mit dpa)

