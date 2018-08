Von der Bedeutung des Wassers

Anzeige

Je länger der Film währt, je größer das von James zu ertragende Leiden, umso mehr wächst McAvoy in seine Rolle hinein. Einen Gutteil seiner Dramatik zieht der Film daraus, dass die gemeinsame Leinwandzeit der zwei Liebenden derart beschränkt ist. Es ist eine Liebe, die sich vor allem in der Rückschau manifestiert. In der Erinnerung an wenige intensive Stunden an einer sonnigen, von Wenders wunderbar fotografierten Küste.

Der konventionell anmutende Film hält durchaus Überraschungen parat. So hat etwa die Franziskus-Hommage des gebürtigen Düsseldorfers zunächst nichts gemein mit der thrillerartigen Romanze. Wendet man sich aber der Bildebene zu, gibt es Momente, die zurückdenken lassen an die Art, in der Wenders den Papst filmt: Man hat das Gefühl, Franziskus schaue einen direkt an. Diesmal lässt Wenders seine Hauptdarsteller in mindestens je einer Szene direkt in die Kamera blicken.

Auch dies sind Momente großer Eindringlichkeit. Auch jetzt ist spürbar, dass Wenders der Zustand der Welt umtreibt. Im Papst-Film geht’s auch um Umweltschutz. Hier rückt Wenders leitmotivisch die Bedeutung des Wassers für den Menschen in den Mittelpunkt – und sei es in kaum auffälligen Miniaturen, wenn etwa afrikanische Buben einen großen Fisch aus dem Meer holen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.08.2018