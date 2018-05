Von Höhen und Tiefen

Anzeige

Am Anfang steht das blassgraue Fernsehbild einer alterslos wirkenden schönen Frau. Ihre Haare trägt sie zum langen Zopf gebunden. Ihre Stimme ist warm, dunkel. Zu sehen ist Maria Callas, Ausnahmesängerin, „Primadonna Assoluta“, im Alter von etwa 47 Jahren.

Fast am Ende ihrer Karriere gab die legendäre Opernsängerin 1970 dem britischen Star-Journalisten David Frost ein TV-Interview. In dem nie veröffentlichten Gespräch gibt Callas, die 1977 im Alter von nur 53 Jahren in Paris starb, einen schonungslosen Blick in ihre zerrissene Seele. „Ich trage zwei Personen in mir“, sagt sie. „Ich möchte Maria sein. Aber da ist auch die Callas, der ich gerecht werden muss. Denn Callas war einst Maria.“ Diese Sätze zu Beginn des französischen Dokumentarfilms „Maria by Callas“ bringen das Drama um die griechisch-amerikanische Sängerin auf den Punkt.

Callas war eine grandiose Sopranistin, sie war die verlassene Geliebte von Frauenheld Aristoteles Onassis, eine Stilikone, Medienstar und -opfer zugleich. Der russischstämmige Regisseur Tom Volf fand für seine berührende, streckenweise recht mosaikhaft wirkende Doku seltenes Archivmaterial. Durch private Filme, Super 8 und VHS, TV- und Radiointerviews sowie Briefe bringt Volf die Operndiva nah. „Die Göttliche“, „la Divina“, lässt er meist allein zu Wort kommen. Den roten Faden bildet das Frost-Interview, von dem der Hausmeister der Callas eine Kopie in einer Schublade hütete.