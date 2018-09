Wachsam, mutig, solidarisch

Die bayerische Oberpfalz, 1981. Der SPD-Landrat und Lokalpolitiker Hans Schuierer (Johannes Zeiler) hat bei der Gemeindeversammlung einen schweren Stand. Mit „liebe Kameraden, liebe Freunde und Genossen“, hebt er an, „ein Strukturwandel ist unvermeidlich.“ Da springt einer der Zuhörer im Saal der Wirtschaft auf. Wütend, die Mehrheit der Anwesenden hinter sich wissend: „Erst war die Arbeit weg. Dann das Haus... und dann die Frau und die Kinder“. Die örtliche Zeche musste geschlossen werden, die Zahl der Arbeitslosen steigt.

In der Region macht sich Unmut breit. Da taucht unerwartet der CSU-Umweltminister auf, gewohnt schrullig-schräg verkörpert vom Kabarettisten Sigi Zimmerschied. In einer Limousine mit Chauffeur fährt er vor, „eine blitzsaubere Sache“ unterbreitet er seinem verdutzten Gegenüber. Bei einem Frühstück. Die Weißwürste hat er aus der Landeshauptstadt mitgebracht. Wegen der besonderen Qualität. Dann das verlockende Angebot: „Wir, also die bayerische Staatsregierung, bemühen uns derzeit um ein zukunftweisendes industrielles Großprojekt...“

Mindestens 3000 neue Arbeitsplätze sollten entstehen, ein Segen. Und dabei „bleibt diese wunderschöne Oberpfälzer Landschaft unberührt“, tönt Karlheinz Billinger (Fabian Hinrichs), windelweicher Abgesandter eines Energiekonzerns. Und relativiert nebenbei: „Also weitgehend unberührt“... Man will im beschaulichen Wackersdorf eine atomare Wiederaufbereitungsanlage (WAA) errichten, die Aufschwung für den strukturschwachen Landstrich verspricht. Da werden erste Stimmen laut, die Sicherheit und den Umweltschutz betreffend. Mit Härte und Gewalt geht der Freistaat gegen die sich formierende Bürgerinitiative vor. Was Schuierers Zweifel weckt. Er beginnt nachzuforschen, legt sich sogar mit dem Landesvater Franz-Josef Strauß an.

Wie das Kräftemessen ausgegangen ist, ist bekannt. Von der Geburtsstunde der zivilen Widerstandsbewegung in der BRD erzählt Oliver Haffner („Ein Geschenk der Götter“), basierend auf dem sorgfältig recherchierten Drehbuch, das er mit Gernot Krää („Paulas Geheimnis“) verfasst hat. Eine „wahre Geschichte“, ein Heimatfilm der anderen Art, ein packendes Drama über die Hintergründe, die dazu führten, dass der Bau der WAA 1989 schließlich eingestellt wurde – trotz massiven Einschreitens der Exekutive und perfider Polit-Winkelzüge.

Als (Alltags-) Held entpuppt sich der gelernte Maurer Schuierer; er setzte seine Zukunft aufs Spiel, weil er kompromisslos für Recht und Gerechtigkeit kämpfte, sich trotz der über Nacht eingeführten „Lex Schuierer“, einer Änderung im Verwaltungsverfahrensgesetz, die der Aufsichtsbehörde erlaubte, an seiner Stelle zu handeln, nie geschlagen gab.

An Originalschauplätzen im Landkreis Schwandorf wurde gedreht, der Dialekt wird gepflegt. Oft montiert der Regisseur historisches TV-Material ein, was ebenso zur Authentizität beiträgt wie der treibende Blasmusikscore der Band Hochzeitskapelle.

Für heimische Starpower sorgt der sympathische Wuschelkopf Anna Maria Sturm als streitbare und besorgte mehrfache Mama, die maßgeblich an der Organisation des Widerstands beteiligt ist. Ein Plädoyer für demokratische Werte, ein Aufruf zum persönlichen Engagement, in Zeiten von Pegida und AfD so aktuell wie damals.

