„Wahrgewordene Träume“

Han Solo (l., Alden Ehrenreich) und Chewbacca (Joonas Suotamo) in einer Szene aus dem Film „Solo: A Star Wars Story“. © Jonathan Olley/Lucasfilm Ltd. & TM/dpa

Der neue „Star Wars“-Ableger „Solo: A Star Wars Story“, der nächste Woche ins Kino kommt, erzählt die Geschichte des jungen Han Solo, der in den bisherigen Filmen und damit in fortgeschrittenem Alter von Harrison Ford verkörpert wurde. Die schwierige Aufgabe, das Fundament einer ikonischen Rolle zu legen, ging an den amerikanischen Schauspieler Alden Ehrenreich. Bislang war der 28-Jährige, der

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4381 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.05.2018