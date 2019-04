Warum denn in die Ferne schweifen . . .

362 000 Zuschauer sahen in Frankreich am Starttag „Monsieur Claude 2“, die Fortsetzung von „Monsieur Claude und seine Töchter“ aus dem Jahr 2014. Das reichte für Platz eins der Kino-Charts. Gut 12 Millionen Kinogänger wurden schließlich für den ersten Teil der Komödie im Entstehungsland gezählt, knapp 3,8 Millionen waren es in Deutschland. Ein Riesenhit, der nun noch getoppt werden

...