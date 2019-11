Weiblicher Elf statt Drachenmutter

Kate (Emilia Clarke) schlägt sich als Elf durch. © Universal Pictures

In „Game of Thrones“ war Emilia Clarke die von Rache besessene Mutter der Drachen. In „Last Christmas“ zeigt die Schauspielerin eine andere Seite. Sie ist die 26-jährige Kate, die den Halt im Leben verloren hat und sich mit ihrer Arbeit als Weihnachtself durchschlägt.

Als sie im Londoner Vorweihnachtstrubel Tom trifft, fühlt sie zum ersten Mal seit langem Geborgenheit. „Brautalarm“-Regisseur Paul Feig hat eine Weihnachtskomödie gedreht, die viele amüsante Momente hat, aber etwas bemüht wirkt. Der rote Faden: jede Menge Songs von George Michael und Wham!, allen voran der Weihnachtsklassiker „Last Christmas“.

Der Film macht vieles richtig. Er hat wunderschöne, warmherzige Momente. Er ist immer wieder lustig und er hebt sich wohltuend von den üblichen Weihnachtskomödien ab. Das Autorenteam rund um Oscar-Preisträgerin Emma Thompson setzte bei dem Drehbuch nicht auf den üblichen Liebeskitsch. Stattdessen wartet „Last Christmas“ mit einigen sehr überraschenden Wendungen auf, die eine nachdenkliche Note in den sonst eher locker gehaltenen Film bringt. dpa

