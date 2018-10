Wenn einer eine Reise tut

Mit einer handfesten Rauferei geht’s los – auf der Beerdigung ihres Vaters. 30 Jahre haben sich die Brüder Georg (Bjarne Mädel) und Christian (Lars Eidinger) nicht gesehen, der eine bodenständiger Tischler, der andere weit gereister Top-Manager. Zwei Welten treffen aufeinander, zwei unterschiedliche Charaktere. Nach der Trauerfeier beginnen die beiden zu trinken, eine erste vorsichtige Annäherung: „Verheiratet?“. „Nee!“. „Kinder?“ „Nee!“ „Schwul?“ Schweigen... und ein tiefer Schluck aus der Bierflasche. Dann die Schnapsidee: Sie beschließen, die Deutschland-Tour zu machen, von der sie mit 16 geträumt haben – und zwar auf ihren alten Mofas, die immer noch im Schuppen stehen.

Virtuose Tanzeinlage

Ein entschleunigtes deutsches Road Movie, Höchstgeschwindigkeit „25 km/h“, eine erneute Zusammenarbeit von Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg und Regisseur Markus Goller, die bereits bei „Friendship!“ erfolgreich kooperiert haben. Mit den Gesetzmäßigkeiten des Genres sowie den dazugehörigen Versatzstücken kennen sich die beiden aus, unterlaufen aber immer wieder klug die Erwartungshaltung der Zuschauer. Etwa wenn die beiden auf einem Weinfest Halt machen, zwei Freundinnen – gespielt von Franka Potente und Alexandra Maria Lara – kennenlernen, eine virtuose Tanzeinlage geben, anschließend aber, nach Whirlpool und Sekt, in Sachen Sex nicht ganz so wie erhofft zum Zug kommen.

Der Weg ist einmal mehr das Ziel. Vom Marktplatz des idyllischen Schwarzwalddorfes Löchingen über die Badische Bergstraße geht’s zum Timmendorfer Strand an der Ostsee. Die deutsche Provinz wird durchmessen – und beleuchtet –, von zwei Herren, die immer noch ihren schwarzen Traueranzug tragen. Wettrennen liefern sie sich, tief gebückt über ihre Lenker – bergauf werden sie von einer Gruppe Radfahrer überholt. Pinkelpausen werden am Wegesrand eingelegt, über Prostata-Beschwerden wird räsoniert. Ärger gibt’s mit der Polizei. Grund: Sie haben keine Helme.

Die Exekutive ist unerbittlich. Eine Strafe ist fällig. Schlimmer noch: Sie müssen ihre Gefährte bis zur Grenze des nächsten Bundeslandes schieben.

Skurril, witzig, wie das Treffen mit einem von Wotan Wilke Möhring lustvoll gespielten Dauercamper. Der, ein rabiater, durchtrainierter Waffennarr, fordert die Jungs zu einem Tischtennismatch, das in eine wüste Slapstick-Verfolgungsjagd mündet – wagemutiger Zweiradsprung in den Abgrund inklusive. Humorvolle Vignetten, kleine Sketche, immer wieder überraschende Haken, die die Story unvermutet in eine andere Richtung lenken.

Erstes Treffen mit Sohn

Soweit die Oberfläche. Der Filmemacher interessiert sich aber auch fürs Innenleben seiner Protagonisten. Eifersucht, verpasste Chancen, Neid, Verletzungen... Das introvertierte Landei Georg, von „Tatortreiniger“ Mädel nuanciert angelegt, schwärmt immer noch für seine inzwischen verheiratete Jugendliebe in Person von Sandra Hüller, derweilen Georg – Eidinger („Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm“) glänzt als selbstverliebter, nonstop quasselnder Kotzbrocken – erstmals in Berlin seinen unehelichen Sohn trifft. Wo ihm dann zunächst einmal die Worte fehlen.

Die allesamt bestens besetzten Figuren besitzen Konturen, haben Ecken und Kanten, durchlaufen einen Wandel. Spaß und Ernst halten sich die Waage, den gleichermaßen pfiffigen wie tiefgründigen Dialogen folgt man gerne. Die deutsche Komödie kann mehr als nur Schenkelklopfhumor.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018