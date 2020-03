Wer schön sein will, muss leiden

Ein Girlie-Film, ein Buddy-Movie: „Lady Business“. Der Titel lässt es schon vermuten, es geht ums Geschäft. Um ein kleines Kosmetikunternehmen, das die Busenfreundinnen Mia (Tiffany Haddish) und Mel (Rose Byrne) gegründet haben und gemeinsam leiten. Zusammen mit ihren Angestellten Barrett (Billy Porter) und Sydney (Jennifer Coolidge) sind sie für ihre Kundinnen da, hübschen sie nicht nur auf, sondern versorgen sie nebenbei gerne mit wohlgemeinten Ratschlägen. Etwa dass von „Homecoming-Sex“ unbedingt abzuraten sei: „Der ist widerlich!“

Selbst beim gemeinsamen Zähneputzen wird über Intimes geredet. Zudem also eine prototypische US-Klamotte, gespickt mit unter der Gürtellinie angesiedeltem Humor. Wobei es hier einmal die Frauen sind, die sich die Zoten leisten – Gleichberechtigung in Zeiten von #MeToo. Doch zurück zum Broterwerb. Da laufen die Dinge für das Schwarz-Weiß-Doppel nicht gut.

Ein Kassensturz ergibt, dass im Laden 439 000 Dollar Schulden aufgelaufen sind. Auftritt Claire Luna, verkörpert von Salma Hayek – womit aus Paritätsgründen noch eine Latina ins Spiel kommt –, ihres Zeichens Chefin eines Beauty-Imperiums. 1,7 Million Dollar Unterstützung bietet sie, sollten die Besitzerinnen sie an ihrer Mini-Firma beteiligen... Dass die elegant gewandete, goldfarbene High-Heels-tragende und im Büro Golf spielende Dame eine Wölfin (mit feuerrot gefärbter Löwenmähne) im Schafspelz ist, versteht sich von selbst.

Ausbooten will sie ihre hibbeligen Neo-Partnerinnen, sich deren Produktlinie unter die wohl manikürten Fingernägel reißen. Was die eine durchschaut und die andere nicht. Worüber sie sich in der Folge kräftig in die Haare geraten und – natürlich nur fast – verfeinden. Alles schon da gewesen, alles schon durchexerziert, eben nur unter männlichen Vorzeichen.

Das wäre ja im Prinzip nicht schlimm, würde das Drehbuch von Sam Pitman und Adam Cole-Kelly nicht vor Klischees strotzen – von der eindimensionalen Zeichnung der Figuren einmal ganz abgesehen. Die üblichen Schreiduelle gibt es – „Du bist eine lügende, böse, hinterhältige, Pferde-zähnige Jessica-Rabbit-Kopie von Miststück!“ –, ebenso wie eine Variation um die Folgen des Umgangs mit bewusstseinserweiternden respektive beruhigenden Halluzinogenen.

In diesem Fall ist ein Baby involviert, in dessen Wiege ein rauchender Joint fällt, was dann gleich – YouTube lässt grüßen – fotografisch mittels Smartphone festgehalten werden muss. Routiniert, handwerklich sauber, die üblichen Zeitlupenaufnahmen inklusive, spult der in Komödien erfahrene, in Puerto Rico geborene Regisseur Miguel Arteta („Die Coopers – Schlimmer geht’s nimmer“) die Handlung ab. Ohne echten Biss, ohne frischen Kniff. Selbst die Nebenstränge, die den Charakteren mehr Tiefe verleihen sollen, bringen wenig. Da hätte ein Blick auf Mike Nichols’ „Die Waffen der Frauen“ (1988) – mit Melanie Griffith, Sigourney Weaver und Harrison Ford – ob des ähnlichen Themas sicher nicht geschadet.

Das größte Problem ist jedoch, dass man nicht wirklich mit den Protagonistinnen fühlt, obwohl Byrne („Damages – Im Netz der Macht“) und Hayek („Frida“) trotz teilweise liebloser Dialoge gewohnt souverän agieren.

Lisa Kudrow wirkt mit

Für die größten Lacher ist der von Porter („American Horror Story“) gespielte Schönheitsassistent zuständig, der nonchalant alle Homosexuellen-Stereotypen erfüllt: tuckiges Gehabe, elegant über die Schulter geschleudertes Halstuch und einschlägige Markenkenntnis: „Guccci-Guuh!“ Bleibt zu erwähnen, dass auch noch „Friends“-Darling Lisa Kudrow mit von der Partie ist, was diesen lauen Spaß in Sachen späterer Heimkinozweitauswertung zumindest für einen Mädelsabend prädestiniert.

