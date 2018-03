Anzeige

Vor dreieinhalb Jahren wurde der Zuschauer Zeuge, wie im computeranimierten Leinewandabenteuer „Die Biene Maja – Der Kinofilm“ ein keckes Insekt zur Welt kam, in dem verfressenen Artgenossen Willi den bestmöglichen Freund fand und sich mit dem existenziell bedrohlichen Diebstahl des Gelee royale auseinandersetzen musste. Trotz kritischer Stimmen, die den fehlenden Charme der legendären Originalserie nach den Romanen des deutschen Schriftstellers Waldemar Bonsels bemängelten, war der Film ein Kassenschlager. Grund genug, die Rechner noch einmal zum Glühen zu bringen.

Gesunkene Erträge

Die Fortsetzung beginnt mit einem spektakulären Rennen auf dem Libellenrücken, kreuz und quer durch die Klatschmohnwiese. Danach werden nicht minder beeindruckende Einsichten in das Leben im Bienenstock gewährt, die wissenschaftlich womöglich nicht haltbar sind, aber großen Spaß machen.

Leider haben die Bienen selbst im Moment keinen Grund zur Freude. Die gutmütige Königin muss ihrem Volke verkünden, dass der Honigertrag in diesem Jahr trotz der fleißigen Arbeit aller bedenklich gering ausgefallen ist. Die Herrscherin fordert in der bevorstehenden, schweren Zeit den Zusammenhalt des Volkes ein. Dann erscheint eine Abordnung aus der Hauptstadt auf der Bildfläche. Die Bienen von der Klatschmohnwiese wurden bislang noch nie zu den legendären Honigspielen in Summtropolis eingeladen. In diesem Jahr soll es endlich soweit sein. Aber natürlich hat die Sache einen Haken. Die Kaiserin fordert als Veranstalterin die Hälfte der Honigernte ein! Der legendäre Gerechtigkeitssinn der Biene Maja bäumt sich auf.