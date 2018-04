Wie Fußball in die Welt kam

Anzeige

Wie ein Team hochnäsiger Bronzemenschen von einer Steinzeitelf abgeledert wird, das zu einem Film zu machen, darauf muss man erst einmal kommen. Die Herren der Aardman-Animationsschmiede und ihr Oscar-prämierter Regisseur Nick Park haben’s gewagt. Klar, wer Hits wie „Wallace & Gromit“ gelandet hat, weiß wie man mit schrägen Treffern punktet.

Doch von Anfang an. Wortwörtlich. Frühgeschichtlich. Ganz, ganz lange her. Hoch oben im Universum schwebt die Kamera. Auf Mutter Erde kämpfen Dinosaurier und frühe Zweibeiner. Dann saust ein Meteorit in Richtung Blauer Planet. Ein mächtiger Einschlag, eine Feuerwalze – und daraus kullert etwas kleines Rundes. Schwarzweiß gemustert. Ein Fußball. Schon geht der Kick los. Womit erklärt ist, wo die Wurzeln der wohl weltweit beliebtesten Freizeitbeschäftigung liegen. Doch zunächst einmal geriet sie in Vergessenheit.

Zumindest für die Nachfahren unserer Ur-Ur-Ur-Urahnen, unter ihnen der kleine Dug, der sich fragt, was es mit den einschlägigen Höhlenzeichnungen vor Ort auf sich hat. Egal. Denn bei seinem Stamm ist vor allem das Jagen angesagt – auf Kaninchen. Das ist risikoloser als Mammuts nachzustellen. Nur nicht zu viel wollen. Bescheiden bleiben, befiehlt der „Chef“. Man hat sich’s recht bequem eingerichtet. Bis eines Nachts metallene Ungetüme anrollen. Ein Überfall der Bronzemenschen, die es aufs Erz der friedlichen Nachbarn abgesehen haben und diese als kostengünstige Arbeitskräfte, sprich Sklaven, einzusetzen gedenken . . .