Wieder Action im Rausch der Tiefe

Der französische Filmemacher Luc Besson ist wieder in seinem Element: Wasser! Schon mit seinem Kultfilm „Im Rausch der Tiefe“ (1988) verwandelte der passionierte Taucher seine Leidenschaft in eine ästhetische Kostbarkeit, in seinem neuen Film „Renegades – Mission of Honor“ geht es nun etwas rustikaler zu. Diesmal zeichnet Action-Spezialist Besson („Taxi“, „Transporter“) für Drehbuch und Produktion verantwortlich. Die Regie überließ er dafür dem ebenfalls wassererprobten Steven Quale, der unter anderem bei dem Katastrophenfilm „Titanic“ als Second Unit Director im Einsatz war.

Zwei aquanautische Schwergewichte also, die ihre Helden aber erst einmal auf dem Landweg in etliche Scharmützel führen, bevor es in einer geheimnisvollen Unterwasserwelt auf die Jagd nach einem sagenhaften Schatz gehen wird. „Renegades“ spielt während der Jugoslawienkriege, und mittendrin fünf hartgesottene Navy Seals, eine Art Aufräumkommando, das weder Tod noch Teufel fürchtet. Mit großem Knall geht es los: In der spektakulären Eröffnungssequenz, die sich um eine minuziös getimte Entführung dreht, zeigen die von Matt Barnes (Sullivan Stapleton) angeführten Haudegen, dass sie mit Witz und Wumme jeder Gefahr trotzen.

Mit großem Herzen

Irgendwann steht ein Dorf unter Wasser – hier schlägt ganz eindeutig das Herz des Action-Films: Einstürzende Wände, Explosionen, erbitterte Kämpfe und Bilder anmutiger und morbider Schönheit geben „Renegades“ einen extra Twist. Und was wollen die safeknackenenden Goldjungs nach dem Tauchgang mit dem Schatz? Wenn sie denn überleben sollten. Nun, die smarten Kerle sind schließlich Männer von Ehre –mit einem großem Herzen und auf ganz großer Mission. dpa