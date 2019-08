Wirbel um Polanski-Film

Ein Junge mit einer Zeitung in der Hand im Film „J’accuse“ (engl. Titel: An Officer and a Spy) von Regisseur Polanski. Der Film «J’accuse» ist ein Wettbewerbsfilm der 76. Internationalen Filmfestspiele in Venedig. Die Zeitungsaufschrift zu deutsch: „Ich klage an, Brief an den Präsidenten der Republik von Émile Zola“.

