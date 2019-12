Wookies, Jedi-Ritter, Skywalker

Die Weihnachtsbescherung wird dieses Jahr für alle Sternenkriegfans vorgezogen: Am 18. Dezember startet „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers“, der neunte Streich der von George Lucas ersonnenen „Krieg der Sterne“-Saga. „Vor langer Zeit in einer fernen Galaxis“ war dieses wegweisende Fantasy-Abenteuer aus dem Jahr 1977 angesiedelt, in einer Republik im Sternenreich hatte ein Putsch stattgefunden, ein Finsterling, Groß-Moff Tarkin, mit Hilfe seiner rechten Hand, dem mächtigen Darth Vader, die Führung an sich gerissen.

Widerstand leistete eine Handvoll Rebellen, angeführt von Leia, einer Adeligen mit verwegen geflochtener Doppelzopffrisur. Ehe diese, ihres Zeichens Senatorin des Planeten Alderaan, von den Schergen Darth Vaders entführt wurde, gelang es ihr, dem Roboter R2-D2 die Koordinaten des „Todessterns“, Tarkins Zentrale und Hort allen Übels, einzuspeisen. Diesen galt es fortan zu zerstören. Was lange dauerte und einen Zwangszwischenstopp auf Tatooine bedingte. Hier lebten zwergenhafte Schrottsammler und ein Bauer mit dem vielsagenden Namen Skywalker, dessen athletischer Neffe Luke sich schließlich als mächtigster aller Jedi-Ritter entpuppte...

Digitale Kameras

Überfordert? Ja... egal. In den Verästelungen von „Star Wars“ mit den verwobenen Handlungssträngen kennen sich ohnehin nur Spezialisten aus. Der Potter’sche Muggel, sprich der Durchschnittsfilmfan, muss nur wissen, dass es um Krawall im All geht. So zumindest hat sich das der inzwischen 75-jährige Milliardär Lucas einst vorgestellt. Ein Geniestreich. Zum Beleg eine Zahl: 35,9 Millionen Dollar spielte seine in Ton und Bild überarbeitete Fassung von „Krieg der Sterne“, Neo-Titel: „Star Wars – Eine neue Hoffnung“, bei der Wiederaufführung 1997 innerhalb von drei Tagen ein. Das Gesamteinspielergebnis durchbrach die 400- Millionen-Dollar-Schallmauer.

Niemand hat vor 42 Jahren an diese Weltraumoper geglaubt, deren Basis die im nordkalifornischen San Rafael gelegene Skywalker-Ranch ist – weit genug entfernt von Hollywoods Kontrollwahn, nahe dran an ausgereiftester Technologie. Das Tricktechnikstudio Industrial Light and Magic (ILM) und die Unternehmensgruppe Lucasfilm hat der umtriebige Kalifornier unter anderem vor Ort gegründet, früh auf den Einsatz digitaler Kameras gedrängt und sich den THX-Qualitätsstandards verpflichtet. Ein Umstand, der seinen Firmen zig Oscars und ihm 1992 den Thalberg Memorial Award einbrachte.

Wie der Eremit Obi Wan Kenobi

Wie sein weiser Eremit Obi Wan Kenobi lebt Lucas gerne in Abgeschiedenheit, innovativ wie der Luftfahrt- und Kinopionier Howard Hughes, kontrollverliebt wie Walt Disneys Dagobert Duck. Der Quäker-Enterich war ein Idol seiner Kindheit. Ein Pfennigfuchser ist er selbst geworden. Verschwendung ist ihm ein Graus. Lediglich 12,5 Millionen Dollar hat „Krieg der Sterne“ einst gekostet, wenig für ein Epos, das mit seinen Tricks Maßstäbe setzte. Es war die Verwirklichung des amerikanischen Traums, eine gegen alle Widerstände durchgesetzte Vision, die US-Bürgern ihre Unschuld zurückgeben wollte – und es tat. In einer Zeit, in der die Nation deprimiert an den Folgen von Vietnam und Watergate litt. Ein heldenhaftes Kontrastprogramm, eine moderne Mär, bevölkert von Schurken und Edelmännern, wütenden Wookies und intriganten Imperatoren.

Im ruralen Modesto liegen die Wurzeln der Galaxisschlacht. Ihr Schöpfer verschlang hier als Bub Comics wie „Flash Gordon“, vom tristen Alltag ließ er sich in den Kosmos entführen. Einfach gestrickte fantastische Universen, in denen es keine Grauzone zwischen Gut und Böse gab, erweckte er wieder zum Leben. Verblüffend, dass dieses kindliche Unterhaltungsrezept aus dem Mund eines Mannes stammt, der sich auf der Filmhochschule der University of Southern California als Avantgardist hervortat.

Lange hat es gedauert, bis Lucas seinen Leinwandkreuzzug finanziert bekam. In der Glitzermetropole misstraute man dem Mix aus philosophisch-religiös verbrämten Mythen der Vergangenheit und zukunftsweisender Technik. Nur die 20th Century Fox erahnte das Potenzial, nachdem Ex-NASA-Zeichner Ralph McQuarrie Lucas’ verrückte Ideen in vier repräsentativen Bildern umgesetzt hatte. Spielerisch gelang es dem Duo, die Versatzstücke von Western und Samurai-Film in Einklang zu bringen und diese mit den Science-Fiction-Fantasien eines Robert A. Heinlein oder Frank Herbert zu synchronisieren. Auf die Vertrautheit von Typen und Handlungsmustern setzten sie – der Erfolg gab ihnen recht.

