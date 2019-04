Zack, Wumm, Zisch, Krach!

Noch einmal die Wiederkehr des Ewiggleichen. Nach zuletzt „Avengers: Infinity War“ (2018) eine weitere, die vorgeblich finale Fortsetzung: „Avengers: End Game“. Statistiker zählen den 22. im Marvel Cinematic Universe (MCU) angesiedelten Spielfilm, zu toppen gilt es den Vorgänger, vom Verleih damals mit Superlativen bedacht: „Der ultimativste und tödlichste Showdown aller Zeiten“. Also hat man sicherheitshalber gleich einmal die Laufzeit verlängert, von 149 Minuten auf 181 Minuten, die sich schier endlos dehnen – was eingefleischte Fans der Reihe anders sehen und sich über den bis dato längsten Film der Marvel Studios freuen.

Die Erde liegt in Trümmern

Ums Wiedererkennen geht es den Anhängern der Comic-Reihe, ums Knüpfen von Verbindungen, ums Feiern des ganz persönlichen Lieblings – ob nun Iron Man (Robert Downey Jr.), Technikgenie mit Schlag bei den Frauen, die formschöne Schwarze Witwe (Scarlett Johansson), der hammerschwingende Göttersohn Thor (Chris Hemsworth), Teen-Liebling Spider-Man (Tom Holland), das Sprüche klopfende, im Original von Bradley Cooper gesprochene Waschbärchen Rocket oder der edle, schildschleudernder Überpatriot „Captain America“ (Chris Evans).

Sie und zig andere mit unterschiedlichsten Superkräften ausgestattete Kollegen geben sich ein Stelldichein. Nahtlos knüpft die Handlung – Christopher Markus und Stephen McFeely haben bei der Fortsetzung erneut das Drehbuch geschrieben, die Brüder Anthony und Joe Russo wieder die Regie übernommen – an, wo sie zuletzt bei dem laut marktschreierischer PR-Abteilung „größten Cliffhanger der Kinogeschichte“ abbrach. Oberschurke Thanos (Josh Brolin) hat die Hälfte allen Lebens im Universum ausgelöscht. Die Erde liegt in Trümmern, die Avengers sind macht- und ratlos.

Nur gut, dass es Nick Fury (Samuel L. Jackson), umsichtiger Chef der Rächertruppe, Markenzeichen schwarze Piratenaugenklappe, vor der Katastrophe noch gelungen ist, ein Notsignal abzusetzen. Unterstützung bei der Mission „Rettet den Blauen Planeten“ naht. Unter anderem in Person von Captain Marvel (Brie Larson), die jüngst mit ihrem Solo-Abenteuer weltweit für Rekordumsätze an der Kinokasse sorgte...

Großartig animiert

Großartig animiert zerbröselt das Marvel-Logo zu Staub. Ein erster Hinweis darauf, dass ein tricktechnisches Feuerwerk folgen wird. Begleitet von den gewohnt hohlen Phrasen: „Es geht nicht darum, was wir verloren haben, es geht darum, was wir noch übrig haben“. Wie auf dem Schulhof werden Fäuste aneinandergestoßen. Und los! Zack, wumm, zisch, krach... Die sattsam bekannten Sprechblasen der gezeichneten Vorlagen werden perfekt in Bilder umgesetzt, die Mehrton-Dolby-Spur attackiert das Trommelfeld gnadenlos.

Nachdem die Visiere heruntergeklappt sind, wird geflogen und aus allen Rohren geballert. Und selbstredend hat man auch die klassische Superhelden-Landung auf einem Knie mit hochgerecktem Arm nicht vergessen. Action, Action, Action... Man meint, alles schon gesehen zu haben – Effekte inklusive. Perfektes Popcorn-Kino, keine Frage, aber zu wenig Innovation. Etwas mehr Story und eine liebevollere Ausgestaltung der Figuren hätten nicht geschadet.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019