Zauberhafte Reise in die Vergangenheit

Was diese Frau nicht alles kann! Mit einem Regenschirm schwebt sie vom Himmel und sorgt dafür, dass alles wieder in Ordnung kommt. Trauer, Not und Ängste – mit einem Lächeln und etwas Magie wischt Mary Poppins alles weg.

1964 kam die Geschichte über das zauberhafte Kindermädchen, das die Geschwister Michael und Jane Banks in eine Welt der Wunder und Abenteuer entführt, ins Kino. Der Film mit Julie Andrews war ein Riesenerfolg. Mehr als 50 Jahre später folgt die Fortsetzung: mit mitreißender Musik, tollen Tanzszenen und einer großartigen Emily Blunt in der Hauptrolle. „Mary Poppins’ Rückkehr“ ist eine Reise in die Vergangenheit, fröhlich, verrückt und sehr berührend.

Das Team rund um Regisseur Rob Marshall blieb der Atmosphäre des mit fünf Oscars ausgezeichneten Werks von 1964 treu und modernisierte nur behutsam. Die Banks-Kinder von damals sind erwachsen. Im London der 1930er Jahre kämpft Jane (Emily Mortimer) nach dem Vorbild ihrer Mutter für das Gute. Ihr Bruder Michael (Ben Whishaw) trauert um seine Frau. Er steht zudem vor dem Bankrott und seine drei Kinder Annabel, John und Georgie leben im Chaos.

Da taucht Mary Poppins auf und versucht, Freude in das Leben der Familie Banks zu bringen. Gar nicht so leicht, denn Michael hat den Zauber der Kindheit längst vergessen und ist ziemlich skeptisch. Sogar den Papierdrachen, den er mit Jane früher steigen ließ, wirft er auf den Müll. Ein schwieriger Fall, doch Mary Poppins hat ihre ganz eigenen Tricks, seiner Unzufriedenheit zu begegnen. dpa

