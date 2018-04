Anzeige

Der Mann ist ein Phänomen. 168 (Kurz-)Filme und Serien hat er seit 1961 produziert und 57 Mal auf dem Regiestuhl Platz genommen, als Autor war er tätig und sogar kleine Parts als Schauspieler hat er übernommen: Steven Spielberg, inzwischen 71 Jahre alt. Kinogeschichte hat er mit Filmen wie „E.T.“, seiner „Indiana Jones“-Tetralogie und „Der weiße Hai“ geschrieben, 15 Mal wurde er für einen Oscar nominiert, dreimal hat er ihn gewonnen, darunter als Regisseur von „Schindlers Liste“. Zwanzig (!) Filme hat er zurzeit in unterschiedlichen Funktionen in Planung, darunter Fortsetzungen zu „Jurassic World“ und „Gremlins“ sowie ein Remake von „West Side Story“.

Ernsteren Stoffen hat er sich in den vergangenen Jahren zugewandt, in „München“ beschäftigte er sich mit dem Olympiaattentat 1972, mit „Lincoln“ setzte er dem US-Präsidenten, der die Sklaverei abschaffte, ein Denkmal, zuletzt hat er in „Die Verlegerin“ Katharine Graham porträtiert, die als Chefin der „Washington Post“ 1971 die Pentagon-Papiere veröffentlichte.

Im Jahr 2045

Geschichtliche, politisch brisante Stoffe, die im Gegensatz zu seinen früheren Arbeiten stehen, die primär der Unterhaltung und dem Eskapismus verpflichtet waren. Kurz gesagt Popcorn-Kino, das nun mit „Ready Player One“ wieder auf dem Spielplan steht. Einen Riesenrummel löste der im Juli 2017 veröffentlichte Trailer aus, zahlreiche popkulturelle Referenzen – etwa zu „King Kong“ oder „Zurück in die Zukunft“ – führten zu wüsten Spekulationen darüber, wie das Werk final aussehen und worum es gehen würde.