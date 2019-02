Zwangstherapie eines Teenagers

In einigen Gegenden der USA ist die sogenannte Reparativtherapie bis heute weit verbreitet. Mit ihren Methoden versprechen selbst ernannte Heiler Homosexuellen die Hoffnung darauf, ihre vermeintlich aus einer Sünde heraus entstandenen Neigungen in den Griff zu bekommen. In den meisten Fällen sind es allerdings gar nicht die Betroffenen selbst, die meinen, auf diesem Wege von einer Last befreit zu werden, sondern die Eltern.

Genau solche Eltern, für die eine Homosexualität ihres Sohnes eine furchtbare Vorstellung darstellte, waren auch die des Teenagers Garrard Conley, der über seine Erfahrungen ein Buch schrieb. In „Boy Erased“ schildert er die wenigen Tage seines Aufenthalts in einer therapeutischen Einrichtung. Regisseur Joel Edgerton hat daraus jetzt einen Film gemacht.

Je älter der Teenager Jared Eamons (Lucas Hedges) wird, desto mehr fühlt er sich sexuell zu Männern hingezogen – und das ist ein Problem für seine Familie. Er wird zu einer Reparativtherapie verdonnert. Hier sollen homosexuelle Teenager mit äußerst streitbaren Methoden umerzogen werden. Der erste Eindruck von „Der verlorene Sohn“ ist trügerisch: Ganz so schlimm wie anhand der Inhaltsbeschreibung befürchtet, werden die zwei Stunden dann doch nicht. Tatsächlich verzichtet Joel Edgerton bewusst auf Extreme.

Das direkt greifbare Leid fühlt sich aus der Sicht des jederzeit rational denkenden Jared nicht zu schlimm an wie aus der eines vollkommen hilflosen Opfers. Immer wieder hinterfragt Jared die Methoden, äußert sich kritisch gegenüber Betreuern und seinen Eltern. Andere haben nicht so viel Glück und unterziehen sich einer langsamen Gehirnwäsche. Zu sehen, wie diese Methoden funktionieren und die Homosexuellen ihre Neigungen selbst immer abstoßender finden – darin steckt die eigentliche Brutalität in „Der verlorene Sohn“. dpa

