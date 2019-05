Zwei Männer teilen sich einen Körper

Das Gefühl kennen sicher einige: Während man beruflich eine Seite von sich zeigt, kehrt man im Privatleben eine ganz andere hervor. Auch eine bekannte Redewendung beschreibt diesen Aspekt äußerst treffend: „Dieser Mensch vereint zwei Seelen in sich“, sagt man manchmal. Der Film „Jonathan“ geht in dieser Hinsicht nun noch einen entscheidenden Schritt weiter.

John und Jonathan sind Zwillinge – und teilen sich ein und denselben Körper. Die Aufteilung ist gleichermaßen streng wie durchgetaktet: John darf diesen Körper jeweils von 19 bis sieben Uhr am Morgen nutzen, Jonathan dann von sieben bis 19 Uhr. Kommunizieren tun die beiden Brüder über aufgezeichnete Videobotschaften.

Beherrscht versus impulsiv

Die Zwillinge könnten unterschiedlicher nicht sein: Jonathan will Karriere machen und viel in seinem Leben erreichen. Er ist beherrscht, zielstrebig und kontrolliert. John ist das genaue Gegenteil. Er feiert die Nacht durch, ist impulsiv und stürzt sich ins Leben, wann immer sich die Gelegenheit dazu bietet.

Der Körpertausch läuft zwar lange gut, doch dann kommen ihre eigentlich fein säuberlich getrennten Welten miteinander in Berührung – in Form von Elena (Suki Waterhouse), die in beider Leben auftaucht, einmal nachts und einmal tagsüber.

Der 25-jährige US-Amerikaner Ansel Elgort ist in diesem Science-Fiction-Drama in einer Doppelrolle als John und Jonathan zu sehen; das britische Model Suki Waterhouse ist ebenfalls dabei. Ebenso wie Patricia Clarkson („The Green Mile“, „House of Cards“), die in die Rolle der Ärztin Mina Nariman schlüpft. Für Regisseur Bill Oliver ist „Jonathan“ das Langfilmdebüt. dpa/her

