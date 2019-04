Zwischen Genie und Wahnsinn

Viel Beifall gab es auf den vergangenen Filmfestspielen von Venedig für „Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit“ von Julian Schnabel, der sich wie Vincente Minnelli 1956 an ein Porträt seines Malerkollegen gewagt hat. Überzeugend meistert Willem Dafoe den komplexen Part – zu Recht mit dem Preis als bester Schauspieler ausgezeichnet –, in dem er trefflich vor Augen führt, wie van Gogh mit dem Leben ringt, seinen ureigenen Stil verteidigt und wie ein Besessener malt – mit breitem Strich und dick aufgetragenen Farben.

Nur ein Bild verkauft

Auf die zwei letzten Lebensjahre des Malerfürsten – er wurde nur 37 – konzentriert sich die Filmbiografie, die sich den Konventionen des Genres, bei der die Lebensstationen nacheinander abgehakt werden, verweigert. In die Gegend von Arles und Auvers-sur-Oise geht es, hierher hat sich der Künstler auf Rat seines Malerfreundes Paul Gauguin (Oscar Isaac) zurückgezogen, um der Hektik und dem Druck des Pariser Alltags zu entkommen. Finanziell unterstützt wird er von seinem Bruder, dem Kunsthändler Theo (Rupert Friend), Unterkunft findet er bei Madame Ginoux (Emmanuelle Seigner), der freundlichen Inhaberin des örtlichen Restaurants, die ihm ein Skizzenbuch für seine Zeichnungen schenkt.

Die meisten anderen Leute auf die er trifft, haben Angst vor seinen dunklen und unberechenbaren Stimmungsschwankungen und können mit seinen Werken nichts anfangen. So auch der Priester (Mads Mikkelsen), auf den er in einer Klinik für Psychiatrie trifft. Der hat zu entscheiden, ob er entlassen werden darf, nachdem er sich in einem Anfall von Rage das Ohr abgeschnitten hat. In einem langen Gespräch tauschen die beiden sich aus, eine Schlüsselszene, die van Goghs Getriebenheit erklärt: „Ich liebe es zu malen. Ich muss malen. Ich bin immer Maler gewesen. Ich kann nichts Anderes“. Und: „Vielleicht hat mich Gott zu einem Maler für Menschen gemacht, die noch nicht geboren sind.“ Eine hellsichtige Erkenntnis, bedenkt man, dass er zu Lebzeiten nur ein Bild verkauft hat, während sein „Porträt des Dr. Gachet“ 1990 bei Christies für mehr als 82 Millionen Dollar ersteigert wurde.

Eine ruhige, differenzierte Persönlichkeitsstudie, bei der aus einem unerfindlichen Grund im Original mal Französisch, mal Englisch gesprochen wird, bekommt der Zuschauer präsentiert. Sorgfältig haben Schnabel, seine Freundin, die Innenausstatterin Louise Kugelberg, und Jean-Claude Carrière („Der Unhold“) das Drehbuch erarbeitet und dabei versucht, das Wesen ihres Helden zu ergründen. Einen Propheten haben sie dabei entdeckt – „Wenn ich einer Landschaft gegenübersitze, sehe ich nichts anderes als die Ewigkeit“ –, einen pinselnden Heilsbringer. Dazu passt, dass Dafoe in Scorseses „Die letzte Versuchung Christi“ als Jesus zu sehen war.

Perfekt geht der Ausnahmeschauspieler, Jahrgang 1955, in der komplexen Rolle auf, der Schmerz und die Seelenpein sind ihm ins Gesicht geschrieben. Immer wieder durchstreift er mit der schweren Staffelei am Rücken die Landschaft, füllt pausenlos Leinwände, sucht nach der richtigen Art sich auszudrücken. Großartig schafft es Kameramann Benoît Delhomme die leuchtenden südfranzösischen Farben einzufangen, ebenso gekonnt wie der tragische Niederländer, der auf dem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn balancierte. Ein „neues Licht“ wollte er entdecken, Gemälde schaffen, „die man noch nie gesehen hat.“ Das ist dem Künstler zweifelslos gelungen.

