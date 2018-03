Überall Dickköpfe

Anzeige

Das Problem ist ja nicht, dass die katalanischen Separatisten die Unabhängigkeit von Spanien anstreben. Das Problem ist, dass sie mit dem Kopf durch die Wand wollen. Sie blasen zur Revolution, obwohl ihnen ein machtvoller Rückhalt für diese Revolution fehlt. Der spanische Rechtsstaat ist stärker als die Separatisten, ob einem das nun gefällt oder nicht. Weil sie das noch nicht eingesehen haben, eilen die Separatisten von Niederlage zu Niederlage.

Sie könnten in Barcelona schon längst wieder regieren, wenn sie für das Ministerpräsidentenamt einen Kandidaten aufstellen würden, der nicht von der spanischen Justiz verfolgt wird. Das geht ihnen aber gegen die Ehre. So scheitert ein Kandidat nach dem anderen, und am Ende regiert weiter die spanische Regierung über Katalonien.

Die Separatisten sind aber nicht die einzigen Dickköpfe in diesem Spiel. Ihnen steht ein Untersuchungsrichter gegenüber, der sie unbedingt wegen „Rebellion“ verfolgen will – einem Straftatbestand, der Gewaltbereitschaft voraussetzt – und der sie deswegen bedenkenlos in Untersuchungshaft hält, als wären sie Schwerverbrecher. Das sind sie aber nicht. Gesetzesbrecher, offensichtlich, ja. Aber keine schweren Jungs, vor denen die Gesellschaft schon vor einem Urteil geschützt werden müsste. Kein Augenmaß, nirgends.