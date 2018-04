Anzeige

Man mag von den Plänen zum sogenannten Neuen Hambacher Fest halten, was man will – überfällig ist ein neues Nachdenken darüber, wie die Menschen in Deutschland für sich und miteinander leben wollen, allemal. Denn seit Jahren schon hat die deutsche Konsensgesellschaft in politischen Auseinandersetzungen stets den vermeintlich goldenen Mittelweg gesucht und damit konstruktive Kontroversen verhindert.

Die großen politischen Parteien in Deutschland treten sich in diesem Bemühen um eine nicht weiter definierte Mitte gleichsam gegenseitig auf die Füße und haben darüber außer Acht gelassen, neue Ideen zur Gestaltung des Alltags in Deutschland beizutragen.

Das ist angesichts von großen Koalitionen in Berlin nicht weiter verwunderlich. Unstrittig ist auch, dass die CDU bei ihrem Weg in die Mitte einen Teil ihrer Wählerschaft zurückgelassen hat, und dass sich die SPD trotz linker Mehrheiten im Bundestag nie ernsthaft über Alternativen Gedanken machte. Was Deutschland fehlt, sind Utopien, Entwürfe einer gesellschaftlichen Zukunft, Visionen. Zuletzt verspielte Martin Schulz beim zurückliegenden Bundestagswahlkampf die Chance, die Zukunft Europas zum Thema zu machen und für Begeisterung und Zuversicht für ein gemeinsames Leben in Europa zu werben.