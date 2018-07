Überfälliger Schritt

Anzeige

Wer in den 1980er- und 1990er-Jahren in Frankfurt oder Zürich unterwegs war, sah dort schockierende Bilder. Drogenabhängige konsumierten öffentlich ihr Heroin und lagen dann – teils noch mit Spritze im Arm – wie tot auf Bänken oder in Parks wie dem berüchtigten Züricher Platzspitz.

Heute sind solche Bilder zum Glück seltener geworden. Auch dank der Drogenkonsumräume, die in beiden Städten 1994 eingerichtet wurden. Sie ermöglichten Hundertausenden einen Konsum unter hygienischen Umständen – Infektionen mit HIV oder Hepatitis konnten so verhindert werden. Das schnelle Eingreifen von Mitarbeitern bei Drogennotfällen rettete unzähligen Abhängigen das Leben. Auch liegen in Städten mit Fixer-Stuben weniger Spritzen herum – wie das teilweise heute noch in Mannheim auf Spielplätzen der Fall ist – , und Junkies sind nicht mehr so in der Öffentlichkeit präsent.

Anwohner einbeziehen

Dass harte Drogen wie Heroin Menschen ins Verderben stürzen und töten können, muss nicht diskutiert werden. Auch nicht, dass es besser wäre, wenn überhaupt keine Drogen konsumiert werden würden. Sicher ist aber auch, dass alleine ein Verbot niemandem hilft. Das hat die repressive Drogenpolitik der vergangenen Jahrzehnte mehr als deutlich gezeigt.