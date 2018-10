Überfälliger Streit

Der Dieselbetrug ist nicht zu entschuldigen. Und alle Versuche, die Probleme durch irgendwelche Fummelei an den Grenzwerten zu beseitigen, dürfen nicht gelingen. Das heißt aber nicht, dass man nicht über gesetzte Höchstmarken und die Frage, wie sie eigentlich zustande kommen, diskutieren darf. Mehr noch: Dieser Streit ist überfällig, weil ein Klimaschutz, der nicht aus einem Guss ist, ineffizient bleibt.

Dass Europa mit seinen hohen Produktions- und Umweltstandards inzwischen weite Bereiche der industriellen Produktion in andere Erdteile vertrieben hat, mag für ein ökologisch reines Gewissen sorgen. Aber wenn eine CO2-arme Wirtschaft zwar in Europa übrig bleibt, dafür aber die ungefilterte Produktion für Europa in China stattfindet, ist für den Schutz den globalen Klimas wenig bis gar nichts gewonnen. Und wenn die Geräte- und Autohersteller in Brüssel heilige Eide schwören, dass sie sich nun an die gesetzten Grenzwerte halten, ihre Kreativität aber vor allem in die Umgehung der Auflagen investieren, hilft das niemandem, und ganz sicher auch nicht diesem Planeten. Der Umweltschutz darf nicht zur Symbolpolitik werden – wie das beim Kohlendioxid zweifellos der Fall war.

