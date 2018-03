Überflieger nicht in Sicht

Anzeige

Da waren’s nur noch Zwei – der Formel 1 gehen so langsam aber sicher die deutschen Fahrer aus. In den Glanzzeiten saßen bis zu sieben Piloten aus schwarz-rot-goldenen Landen hinter den Steuern, jetzt bleiben nur Sebastian Vettel und Nico Hülkenberg in der Königsklasse vertreten. Zuletzt war das so vor 22 Jahren. Ausgerechnet aus dem Autoland Deutschland rücken keine Top-Talente nach.

Dabei ist es nicht so, dass die erforderliche Infrastruktur fehlen würde. Die Kartbahnen sind voll mit hoffnungsfrohen Jungfahrern, die mit einer Motorsportkarriere liebäugeln. Darüber hinaus gibt es einige Förderprogramme von Herstellern und großen Sponsoren, die die Spitzenleute ausbilden und unterstützen. Doch was derzeit fehlt, ist ein Überfliegertalent wie einst ein Michael Schumacher oder später ein Sebastian Vettel.

Hausgemachte Ursachen

Die Ursachen dafür sind hausgemacht. Denn um im Motorsport voranzukommen, ist immer noch vor allem viel Geld wichtig. Ohne ordentliche Sponsoren oder Investoren hält sich kaum ein Jungstar in einer guten Rennserie, die einen Aufstieg in die Formel 1 ermöglichen könnte. Und selbst in der Königsklasse können Talente wie zum Beispiel Pascal Wehrlein nicht gegen millionenschwere Paydriver ankommen, die sich in das Stammcockpit eines kleineren Teams einkaufen.