Dass Merkel die Wirklichkeit in diesem Land nicht mehr wahrhaben will, kann man ihr nach dieser Rede nicht vorwerfen. Und noch etwas fiel auf: Die Kanzlerin nahm der breiten Kritik an Horst Seehofer für dessen Bemerkungen zum Islam die Spitze, indem sie sich selbst an die Spitze dieser Kritik stellte und den Bayer frontal anging. Man darf das als Kampfansage an all ihre Widersacher in der Union verstehen, vor allem an jene mit CSU-Parteibuch.

All das deutet drauf hin, dass Merkel im 13. Jahr ihrer Kanzlerschaft kein bloßer Sachwalter der Koalitionsvereinbarung sein will. Sie will in ihrem verjüngten Kabinett nicht alt aussehen. Sie will es noch einmal wissen. Nun macht eine gelungene Rede sicher noch keinen Aufbruch. Merkel muss noch beweisen, wie ernst es ihr ist. Bei ihrem viel beschworenen „Zusammenhalt“ der Gesellschaft richtet sich das Augenmerk ohnehin erst einmal auf die große Koalition selbst.

Nicht nur Seehofer, sondern auch Jens Spahn ist bislang eher durch Provokation als durch Politik aufgefallen. Die SPD hält im Augenblick zwar still. Aber ihr Zwang zur Profilierung dürfte ebenfalls noch für viel Unruhe sorgen. Das Regieren für Merkel ist auf jeden Fall schwerer geworden. Erfahrungsgemäß war die Kanzlerin allerdings immer dann am stärksten, wenn die Herausforderungen besonders groß waren.

